Mercato ASSE : Jonathan Bamba pour relancer l’attaque de Saint-Étienne ?

Alors qu’Eirik Horneland attend du renfort cet hiver, Jonathan Bamba pourrait signer son retour à l’ASSE. L’attaquant de Celta Vigo serait une cible de l’AS Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Jonathan Bamba en difficulté en Espagne, Saint-Étienne à l’affût ?

Recruté à l’été 2023 en provenance de Lille, Jonathan Bamba n’a pas réussi à s’imposer comme attendu au Celta Vigo. Si sa première saison en Galice avait laissé entrevoir de belles promesses avec 5 buts et 2 passes décisives en 28 matchs, son rendement s’est considérablement effrité cette année. Limité à 12 apparitions et sans la moindre implication directe sur un but, l’international ivoirien ne parvient pas à trouver sa place dans les plans de Claudio Giráldez.

Ses difficultés, couplées à son salaire élevé, placent le Celta dans une situation délicate. Conscient de la nécessité de réduire sa masse salariale, le club galicien cherche activement à se séparer du joueur de 28 ans. Des contacts auraient été établis avec des clubs saoudiens, mais l’ancien Lillois semble peu enclin à rejoindre un championnat qu’il considère comme moins compétitif.

Selon les informations du Peuple Vert, la Ligue 1, où il avait brillé par son efficacité sous les couleurs de Lille, apparaît comme une destination plus attrayante. Le Celta, déçu par ses performances et confronté à son important salaire, cherche activement à s’en séparer. Avec Iago Aspas, Bamba figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Un poids financier que le club souhaite alléger.

Selon la presse espagnole, des contacts ont été établis avec des clubs saoudiens. Toutefois, l’ancien Stéphanois semble peu enclin à rejoindre un championnat considéré comme « mineur. » La Ligue 1, où il s’était distingué par sa vivacité et son efficacité, pourrait représenter une option plus naturelle. Formé à Saint-Étienne, Bamba conserve un attachement particulier pour le club forézien.

Un retour au bercail pourrait lui permettre de retrouver un environnement familier et de relancer sa carrière. À 28 ans, l’international ivoirien a encore de belles années devant lui, mais il doit impérativement retrouver la confiance et la régularité qui ont fait sa force par le passé. Jonathan Bamba perçoit un salaire annuel de 4 160 000 euros au Celta Vigo. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros. Affaire à suivre donc…