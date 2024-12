Mercato PSG : Ça coince entre le Paris SG et Rayan Cherki !

Les discussions seraient au point mort entre le PSG et l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Rayan Cherki au Paris SG en vue du prochain mercato hivernal. Explications !!

Mercato PSG : Rayan Cherki s’éloigne du Paris SG !

Les négociations pour un éventuel transfert de Rayan Cherki au PSG cet hiver connaissent maintenant un coup d’arrêt. Malgré l’intérêt réitéré du club de la capitale pour le jeune Lyonnais, les obstacles semblent insurmontables pour conclure un accord cet hiver.

Le milieu offensif de l’OL est courtisé par les plus grands clubs européens, suite à ses belles performances depuis le début de cette saison. Rayan Cherki a déjà disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avec les Gones et a inscrit 5 buts.

Le PSG avait déjà entamé des discussions avec Lyon et le joueur lors du dernier mercato estival, mais les négociations s’étaient finalement soldées par un échec, notamment en raison de l’attirance de Rayan Cherki pour le Borussia Dortmund. Selon l’insider Djamel, cette volte-face avait laissé des traces au sein du club parisien, où certains dirigeants n’ont pas digéré l’attitude du joueur.

Les dirigeants du Paris SG ont encore relancé la piste à la fin du mercato estival, mais les relations tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, les présidents respectifs du PSG et de l’OL, compliquent la situation. De plus, la concurrence est féroce pour la signature de Rayan Cherki.

En Premier League, Liverpool et Arsenal seraient prêts à mettre le paquet pour s’attacher les services du prodige lyonnais. Les difficultés financières de l’OL pourraient inciter le club rhodanien à céder à une offre alléchante, mais pour l’instant, le PSG ne semble pas en mesure de remporter cette bataille. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Rayan Cherki est estimée à 30 millions d’euros.