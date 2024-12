PSG Mercato : Rayan Cherki au Paris SG ? L’incroyable deal proposé à l’OL

Désireux de s’offrir les services de Rayan Cherki cet hiver, le PSG serait prêt à faire un incroyable geste envers l’OL. Le Paris SG préparerait déjà son offre pour tenter de faire craquer les Gones.

PSG Mercato : Le Paris SG rêve toujours de Rayan Cherki

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki figure toujours parmi les cibles potentielles du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Et l’intérêt du club de la capitale revient avec insistance pour le mercato hivernal. Ce mardi, le journaliste Sacha Tavolieri confirme l’intérêt du champion de France en titre pour Cherki.

Pris dans les grippes de la DNCG, l’OL est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et le milieu offensif de 21 ans pourrait être une solution. Son récent changement d’agent pourrait également être un facteur favorable pour Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique, l’entraîneur parisien, apprécie encore l’international espoir français et, même si le protégé de Pierre Sage semble vouloir terminer la saison avec son club formateur, le Paris SG serait prêt à formuler une double offre à l’Olympique Lyonnais.

« Les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, considèrent positivement l’évolution de la situation du joueur de l’OL. Rayan Cherki : une solution pour les finances de l’OL cet hiver ? », écrit notamment Sacha Tavolieri sur Twitter. Pour parvenir à ses fins, le PSG serait prêt à faire une proposition tentante aux dirigeants lyonnais.

Marco Asensio échangé contre Rayan Cherki ?

Avec les problèmes financiers de l’OL, tout semble indiquer un possible départ de Rayan Cherki durant le marché des transferts de janvier 2025. John Textor a besoin de liquidités et le jeune partenaire d’Alexandre Lacazette à une meilleure exposition. Pour le Paris SG, un renfort créatif ne serait pas superflu, mais la concurrence s’annonce rude dans ce dossier.

D’après des sources concordantes, Liverpool est également mentionné, bien que le club anglais pourrait avoir plus de difficultés à lui garantir autant de temps de jeu que le PSG. D’ailleurs, pour faciliter la transaction, Luis Campos pourrait inclure Marco Asensio dans l’échange pour acquérir le Lyonnais.

« Le PSG est intéressé par Rayan Cherki de l’OL, mais la piste semble compliquée en raison de la concurrence d’autres clubs et des tensions entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. Oui, un joueur pourrait faire le chemin inverse. Lyon est intéressé par Asensio, mais qu’en pense le joueur ? », assure PSG Inside Actus au sujet de cette possible opération entre les deux clubs.

Pour le PSG, l’idée serait de proposer une somme d’argent à l’OL pour son joueur, tout en trouvant une porte de sortie pour Marco Asensio, qui est désormais relégué au second plan par Luis Enrique. Lié à Paris jusqu’en 2026, Asensio est évalué à 20 millions d’euros, tandis que Cherki, lui, vaut 30 millions d’euros. Affaire à suivre…