Mercato OM : La liste noire de Pablo Longoria avec 8 départs attendus ?

Le président de l’OM, Pablo Longoria, prépare un grand dégraissage lors du mercato de janvier. Huit joueurs, en difficulté à l’Olympique de Marseille, pourraient être vendus dès cet hiver .

Les huit joueurs en grande difficulté à l’OM

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato hivernal agité. Après une première partie de saison encourageante, durant laquelle l’OM a terminé à la deuxième place de Ligue 1, le président Pablo Longoria et son entraîneur Roberto De Zerbi souhaitent apporter quelques retouches à l’effectif.

Si le club ne compte pas pleinement révolutionner son équipe, plusieurs joueurs risquent tout de même de mettre les voiles en ce mois de janvier. En effet, selon La Provence, huit éléments ne donnent pas entière satisfaction à l’OM. Il est question de Amine Harit, Ismaël Koné, Jonathan Rowe, Derek Cornelius, Elye Wahi, Lilian Brassier, Ulisses Garcia et Pol Lirola.

Ces joueurs peu utilisé par Roberto De Zerbi se retrouveraient ainsi « aux rattrapages » d’après le quotidien régional. Sur cette liste, certains joueurs se rapprochent considérablement de la sortie. C’est notamment le cas de Lilian Brassier, dont l’adaptation à Marseille a été très compliquée. Au point où des négociations pour rompre son prêt avec l’OM auraient déjà débuté.

Mercato : Pablo Longoria ne ferme pas la porte pour Chancel Mbemba et Bamo Meïté

Chancel Mbemba et Bamo Meïté, qui ne rentrent pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi, pourraient également faire leurs valises. Leur départ permettrait de dégager des fonds en vue de faciliter l’arrivée de nouveaux renforts. Pour équilibrer ses comptes, l’OM devra vendre avant de recruter. Les profils d’Ulisses Garcia et de Pol Lirola, pourraient intéresser d’autres clubs.

Selon RMC, Rennes est intéressé par Chancel Mbemba (30 ans) et par un potentiel transfert à 2 M€. Son entourage a été sondé mais il n'est pas partant pour l'instant..#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/mcdxWK2kmY — Fabien (@Beye13) December 19, 2024

En revanche, les recrues estivales, comme Cornelius, Rowe, Koné et Wahi, devraient terminer la saison à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais souhaitent leur donner une nouvelle chance de s’imposer. Pablo Longoria et son équipe devront donc faire des choix difficiles en vue de renforcer l’effectif et de donner un nouvel élan à l’équipe.