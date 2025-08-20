Mercato ASSE : Une recrue marque déjà l’histoire de Sainté

L’une des sept recrues estivales de l’ASSE est entrée dans l’histoire du club stéphanois, dès sa première apparition sous le maillot Vert en Ligue 2.

Parmi les nouveaux joueurs arrivés en renfort à l’ASSE cet été, il y a Joshua Duffus. Il est en provenance de Brighton, son club formateur. La saison dernière, il avait été auteur de 6 buts et 3 passes décisive en 15 matchs disputés avec la réserve des Seagulls. L’avant-centre de 20 ans est certes arrivé à Saint-Etienne plus tôt vers fin juin, mais son transfert a été officialisé bien plus tard, le 13 août dernier. De ce fait, il a manqué la 1re journée de championnat à Laval.

Titularisé face à Rodez AF, samedi dernier, Joshua Duffus a joué seulement une mi-temps. Néanmoins, il a marqué les esprits à Geoffroy-Guichard, en inscrivant le premier but des Verts au bout de 27 minutes de jeu. Sortie à la pause du match remporté (4-0), l’ex-International U19 britannique avait été ménagé, selon les explications de l’entraîneur de l’ASSE.

« Il devait être préservé, vu son temps de jeu ces dernières semaines, ce qui explique sa sortie à la pause », a-t-il justifié, tout en appréciant la prestation de Joshua Duffus. « Il a montré qu’il était un très bon attaquant. Il s’est procuré plusieurs occasions et marque ce premier but rapidement. C’est une bonne chose ».

Duffus fait tomber une performance de 2019 et entre dans l’histoire de l’ASSE

La nouvelle recrue des Verts n’a pas marqué qu’Eirik Horneland, il est entré dans l’histoire du club grâce à ses premières statistiques. En 45 minutes jouées, il a touché 23 ballons, a tiré 5 fois au but, a réussi 58 % de passes (précisément 7 sur 12) et a marqué un but.

Joshua Duffus est devenu le premier joueur de l’AS Saint-Etienne à inscrire un but dès ses débuts, depuis Jean-Eudes Aholou le 10 août 2019 contre Dijon FCO. Une entame canon sous le maillot des Verts !