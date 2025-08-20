Mercato : Rebondissement, Zhegrova redonne espoir à l’OM

Le dossier Edon Zhegrova est loin d’être terminé. Malgré l’offensive de la Juventus, l’attaquant du LOSC serait toujours intéressé par le projet marseillais. Marseille devra vite réagir pour tenter d’arracher sa signature.

Mercato OM : La volonté d’ Edon Zhegrova peut tout changer

Edon Zhegrova va-t-il passer le mercato estival à Lille ? Pas si sûr ! L’attaquant refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2026. Cette situation contractuelle, couplée à ses envies de départ tenaces, a rapidement alerté ses prétendants. Et même si la Juventus tient la corde pour sa signature, rien n’est encore signé entre les différentes parties.

La Vieille Dame doit d’abord vendre Nicolas Gonzalez avant de pouvoir le recruter. Cela laisse un sursis aux autres courtisans. L’Olympique de Marseille en tête de liste. Foot Mercato indique en effet qu’Edon Zhegrova a toujours une « réelle volonté » de rejoindre l’OM durant cette fenêtre de transfert. Ce désir persistant redonne espoir aux Olympiens.

Ceux-ci devront vite réagir s’ils souhaitent recruter l’attaquant lillois. Sa venue permettrait surtout de combler le futur départ de Jonathan Rowe à Bologne. En attendant, son agent recherche la meilleure option pour la suite de sa carrière. Il l’aurait même proposé à l’AS Monaco et à Naples. Reste à savoir qui aura le dernier mot dans cette affaire. Même si la Juventus s’active pour attirer Edon Zhegrova en Serie A.