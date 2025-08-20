Mercato OL : Il quitte l’Olympique Lyonnais après 14 ans

Un jeune joueur a quitté l’OL, son club formateur, sans avoir pu avoir sa chance avec l’équipe professionnelle. Il a pourtant passé 14 années à Lyon.

Mercato : Romain Perret quitte l’OL officiellement

Romain Perret ne fait plus partie de l’effectif de l’OL. Il est parti du club rhodanien comme il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Il n’a pas été retenu par la direction des Gones à l’issue de son contrat cet été. Arrivé à l’académie lyonnaise à l’âge de six ans, l’attaquant de 20 ans passé 14 ans au club. Il a gravi toutes les catégories du club jusqu’à l’équipe réserve en 2023.

Le natif de Lyon a disputé 34 matchs avec les U19 et 37 avec l’équipe B de l’Olympique Lyonnais. Meilleur buteur de la réserve la saison dernière avec 12 buts à son compteur, Romain Perret est de la même génération 2005 que Téo Barisic, Enzo Molebe ou encore Alejandro Gomes Rodriguez. Ces derniers comptent au moins une apparition avec l’équipe professionnelle de l’OLet sont encore sous contrat à Lyon.

L’adieu de Romain Perret à l’Olympique Lyonnais

« Un chapitre se ferme, 14 années à porter ce maillot avec passion et fierté. Tellement reconnaissant pour toutes les opportunités que vous m’avez offertes et pour les personnes formidables que j’ai rencontrées ici », a écrit Romain Perret sur Instagram, dans un message d’adieu. « Merci pour ces souvenirs incroyables et pour tout ce que vous m’avez appris. Enfant de Gerland, forgé par ce blason, un vrai Lyonnais le restera à jamais« .

Pour rappel, le jeune joueur natif de Lyon avait fait un test au RWDM Brussels, club appartenant à Eagle Football Group comme l’OL. Il aurait également des discussions avec le Sporting de Charleroi (Belgique) et le FC Saint-Gall (Suisse).