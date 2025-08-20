Mercato PSG : Campos finalise un deal surprenant en Grèce

Le PSG continue de dégraisser son effectif en cette fin de mercato. Son directeur sportif Luis Campos est même passe de boucler un nouveau départ. Renato Sanches se dirige vers la Grèce.

Mercato : Le PSG proche de céder Renato Sanches au Panathinaïkos

Le Paris Saint-Germain vit une fin de mercato marquée par de nombreux départs. Alors que Gianluigi Donnarumma prend la direction de Manchester City, un autre joueur s’apprête quitter le PSG. Il est question de Renato Sanches. Le milieu portugais n’a jamais réussi à se faire une place durable au Paris SG. Il a été prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière.

Lire aussi : Mercato PSG : Campos négocie pour un milieu de terrain à 3M€

À voir

Mercato OL : Il quitte l’Olympique Lyonnais après 14 ans

De retour dans la capitale, Renato Sanches va repartir pour un nouveau club cet été. La Turquie a un temps été évoquée comme une destination susceptible de l’accueillir. Mais aux dernières nouvelles, il devrait rebondir en Grèce. Le média OJogo rapporte que le directeur sportif du PSG, Luis Campos, négocie avec le Panathinaïkos pour finaliser son prêt.

Lire aussi : PSG Mercato : Luis Campos négocie un accord colossal à 45M€

ℹ️ Selon OJogo, Renato Sanches s’oriente vers un prêt avec option d’achat de 9M€ au Panathinaïkos de Rui Vitória ! pic.twitter.com/vXeEN0h4TJ — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 20, 2025

Ce deal comporte une option d’achat de 9 millions d’euros. Ce type de transaction ne déplait pas à l’ancien Lillois. Ce dernier devrait retrouver Rui Vitória, un entraîneur qui a toujours eu confiance en lui. Cette transaction devrait se conclure dans les jours à venir.