INFO Mercato : L’OM a 24 heures pour acter un départ !

Le mercato de l’OM s’accélère avec le cas Jonathan Rowe. Impliqué dans une bagarre avec Adrien Rabiot, l’attaquant anglais est proche de signer à Bologne. Son transfert devrait être conclu dans moins de 24 heures.

Mercato OM : Le transfert de Jonathan Rowe finalisé ce mercredi

La fin du mercato estival est très animée à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, suite à une violente altercation dans les vestiaires, a pris une décision radicale : se séparer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux hommes sont les principaux acteurs de cette scène déplorable à Rennes.

Et si le départ d’Adrien Rabiot vers l’Italie est encore en discussion, celui de Jonathan Rowe semble déjà bien avancé. L’attaquant anglais était déjà sur la liste des transferts en vue de générer des fonds nécessaires pour financer l’arrivée de nouvelles recrues. Sa bagarre avec Rabiot a accéléré les choses.

Jonathan Rowe aurait même déjà donné son aval pour rejoindre Bologne. Le club italien doit désormais s’entendre avec l’OM pour finaliser cette opération. Et cela ne saurait tarder ! Le compte insider Edition Marseille assure que le deal sera conclu dès ce mercredi. Bologne devrait débourser environ 18 millions d’euros pour son transfert. Cette transaction imminente sera certainement un soulagement pour toutes les parties.