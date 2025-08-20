Mercato PSG : Newcastle connait la décision de Gonçalo Ramos

En cette période de mercato, le PSG s’efforce à réduire son effectif. Gonçalo Ramos ne devrait pour autant rejoindre Newcastle cet été. Deux obstacles freinent son départ

Mercato PSG : Gonçalo Ramos ne songe pas à un départ !

La fin du mercato du Paris Saint-Germain est marquée par une opération dégraissage. En plus de Gianluigi Donnarumma et Renato Sanches, Gonçalo Ramos figure aussi sur la liste des partants. L’avant-centre portugais doit se contenter d’un faible temps de jeu au PSG. Cette situation qui pourrait l’inciter à aller voir ailleurs.

Sachant que les prétendants ne manquent pour l’accueillir. Newcastle fait notamment partie des clubs intéressés. Les Magpies voient en lui l’attaquant idéal pour concurrencer, voire remplacer, un Alexander Isak enclin au départ cet été. Toutefois, le club britannique devrait rapidement abandonner cette piste offensive.

Deux raisons principales expliquent ce revirement. La première est le prix exigé par le PSG pour son attaquant. Un montant de plus de 80 millions d’euros étant évoqué pour son transfert. La seconde concerne la volonté du joueur lui-même. Selon le média britannique The Times, Gonçalo Ramos n’a aucune intention de bouger cet été. Il souhaite poursuivre son aventure à Paris, même s’il est utilisé avec parcimonie par Luis Enrique.