Mercato PSG : Newcastle connait la décision de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos, attaquant du PSG
© Photo de Gonçalo Ramos au PSG

En cette période de mercato, le PSG s’efforce à réduire son effectif. Gonçalo Ramos ne devrait pour autant  rejoindre Newcastle cet été. Deux obstacles freinent son départ

Mercato PSG : Gonçalo Ramos ne songe pas à un départ !

La fin du mercato du Paris Saint-Germain est marquée par une opération dégraissage. En plus de Gianluigi Donnarumma et Renato Sanches, Gonçalo Ramos figure aussi sur la liste des partants. L’avant-centre portugais doit se contenter d’un faible temps de jeu au PSG. Cette situation qui pourrait l’inciter à aller voir ailleurs.

Lire aussi : Mercato PSG : Offre XXL de Newcastle pour Gonçalo Ramos

Sachant que les prétendants ne manquent pour l’accueillir. Newcastle fait notamment partie des clubs intéressés. Les Magpies voient en lui l’attaquant idéal pour concurrencer, voire remplacer, un Alexander Isak enclin au départ cet été. Toutefois, le club britannique devrait rapidement abandonner cette piste offensive.

À voirMercato ASSE : Une recrue marque déjà l’histoire de Sainté

Lire aussi : Transfert choc : Ce deal PSG-Newcastle agite le mercato

Deux raisons principales expliquent ce revirement. La première est le prix exigé par le PSG pour son attaquant. Un montant de plus de 80 millions d’euros étant évoqué pour son transfert. La seconde concerne la volonté du joueur lui-même. Selon le média britannique The Times, Gonçalo Ramos n’a aucune intention de bouger cet été. Il souhaite poursuivre son aventure à Paris, même s’il est utilisé avec parcimonie par Luis Enrique.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News