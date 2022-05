Barça Mercato : La vérité éclate pour Robert Lewandowski

Publié par Ange A. le 02 mai 2022 à 04:10

Barça Mercato : Mateu Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait la lumière sur le dossier Robert Lewandowski.

Barça Mercato : L’énorme coup de froid sur la piste Robert Lewandowski

Grâce à son recrutement hivernal, le FC Barcelone a réalisé une meilleure deuxième partie de saison sur la campagne en cours. N’empêche que les Blaugranas, éliminés de toute compétition européenne, de la Copa del Rey et deuxième de La Liga, ne glaneront aucun trophée cette saison. Après cette saison blanche, le Barça entend considérablement se renforcer au prochain mercato. Malgré la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, le club catalan voudrait encore se renforcer en attaque. Le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance en Catalogne. Le buteur polonais ne disposera plus que d’un an de contrat avec le Bayern Munich au terme de cette saison. Directeur technique de Barcelone, Mateu Alemany s’est exprimé sur le supposé intérêt du Barça pour Lewandowski.

« Il n’y a pas eu de rencontre avec l’agent de Lewandowski. De plus, je n’aime pas parler du processus de négociation, c’est quelque chose de privé. Nous n’aimons pas discuter de joueurs sous contrat avec d’autres clubs », a expliqué le responsable barcelonais à Movistar.

La piste Lewandowski refroidie, une autre cible XXL pour le Barça ?

Alors que les rumeurs sur l’avenir de Robert Lewandowski pullulent, le Bayern Munich a aussi déjà tranché sur le cas de son buteur. Les dirigeants bavarois ne comptent pas céder le Polonais cet été. Ils envisagent même d’entamer les négociations pour prolonger le contrat de leur attaquant vedette. De quoi doucher davantage l’enthousiasme des fans du Barça. Si Lewandowski semble loin du FC Barcelone, le club catalan aurait coché le nom d’une autre cible en Premier League.

En souffrance à Chelsea, le nom de Romelu Lukaku figurerait sur la short-list des Blaugranas. Le retour du Belge chez les Blues tourne au vinaigre depuis qu’il a vertement fait part de son désir de retourner à l’Inter Milan. Depuis sa sortie controversée, le Diable rouge n’est plus indispensable aux yeux de Thomas Tuchel. Encore sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2026, Lukaku vaudrait 85 millions d’euros sur Transfermarkt.