Tensions au PSG : Luis Campos proche du Real Madrid ?

En fin de contrat le 30 juin prochain et en négociations pour une prolongation, Luis Campos pourrait finalement quitter le PSG. Le Real Madrid serait prêt à retrouver son ancien recruteur. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos prêt à claquer la porte du Paris SG ?

Ces dernières semaines, des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent des tensions entre Luis Enrique et Luis Campos, les deux piliers du projet parisien. Équilibré et harmonieux, le duo serait aujourd’hui fragile et en désaccord de plus en plus profond. Une prolongation de Luis Campos, évoqué depuis des semaines, serait même en stand-by.

« Le timing de la prolongation de l’entraîneur, alors que les discussions traînent toujours avec Campos (en fin de contrat en juin), est un autre motif de crispation, qui traduit les priorités de la direction. En creux, c’est une lutte d’influence – et de responsabilité dans la situation actuelle – qui se dessine », assure le journal L’Équipe.

Arrivé en juillet 2022 en remplacement de Leonardo, le dirigeant portugais pourrait donc décider de stopper les discussions avec le Paris SG pour répondre favorablement aux sollicitations dont il fait l’objet, notamment du côté du Real Madrid.

Luis Campos de retour au Real Madrid ?

Recruté en 2022 après avoir brillé à Monaco et à Lille, Luis Campos a rapidement été confronté à des défis de taille au Paris Saint-Germain. Ses relations tendues avec Antero Henrique, puis les tensions autour de la gestion de la MNM ont terni quelque peu son image. L’arrivée de Luis Enrique a semblé apporter un peu de stabilité, mais le départ de Kylian Mbappé sans véritable remplacement a relancé les interrogations sur son avenir.

Désormais, Campos est au cœur des rumeurs de transfert. Arsenal, à la recherche d’un nouveau directeur sportif depuis le départ d’Edu, serait particulièrement intéressé. Mais ce n’est pas tout : Manchester United pourrait également entrer dans la danse. Selon le tabloïd The i Paper, le club mancunien envisagerait de faire collaborer Luis Campos avec son compatriote Ruben Amorim, nouvel entraîneur des Red Devils.

Une association qui pourrait s’avérer payante. Mais la source britannique ajoute aussi que l’homme de 60 ans serait dans le viseur du Real Madrid, qui pourrait profiter de la présence de Kylian Mbappé pour l’attirer en Espagne. Affaire à suivre…