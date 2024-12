Mercato PSG : Man United acte le départ de Marcus Rashford

En froid avec son entraîneur et une partie du vestiaire, Marcus Rashford s’apprête à faire ses adieux à Manchester United. Annoncé sur les tablettes du PSG et du Barça, l’attaquant anglais pourrait donc changer d’air cet hiver.

Mercato PSG : Marcus Rashford, une opportunité pour le Paris SG ?

Malgré les bonnes performances de Désiré Doué lors des dernières rencontres du Paris Saint-Germain, Luis Enrique aimerait attirer un attaquant cet hiver pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Devenu indésirable à Manchester United, Marcus Rashford pourrait être l’heureux élu, son nom circulant du côté de Paris depuis un certain temps. Lors d’une récente interview, l’international anglais a clairement laissé entendre qu’il pourrait bien quitter son club formateur pour un nouveau challenge dès cet hiver.

« Personnellement, je pense être prêt pour un nouveau défi et de nouvelles étapes. Quand je partirai, ce sera sans rancune. Vous n’aurez aucun commentaire négatif de ma part sur Manchester United. Si je sais qu’une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l’aggraver. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration, et elle viendra de moi », a confié Marcus Rashford. De son côté, le club mancunien semble s’être fait une raison et s’apprêterait à faire ses adieux à son numéro 10.

Manchester United prêt à se séparer de Rashford ?

En effet, à en croire les renseignements obtenus par le média Caught Offside, Marcus Rashford aurait de fortes chances de quitter Manchester United cet hiver. Les dirigeants des Red Devils souhaiteraient se séparer de l’attaquant de 27 ans, qui ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur Ruben Amorim. Le PSG pourrait alors saisir cette opportunité, ayant besoin d’un renfort offensif et suivant l’Anglais depuis un certain temps.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Rashford est évalué à 60 millions d’euros par sa direction. Mais il faudra également satisfaire ses exigences salariales du joueur, soit environ 20 millions d’euros par saison. L’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo privilégierait un transfert au Barça, mais le club espagnol ne serait pas en mesure d’assumer financièrement une telle opération. Reste à savoir si le Paris SG passera effectivement à l’action pour le recruter cet hiver.