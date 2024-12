Mercato RC Lens : Leeds United dégaine une offre concrète pour Abdukodir Khusanov !

Les dirigeants de Leeds United passent à l’offensive pour le défenseur ouzbek du RC Lens, Abdukodir Khusanov. D’autres concurrents sont sur le coup.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov, la pépite du RCL, affole l’Europe

Le RC Lens, en quête de liquidités, pourrait se séparer de l’un de ses éléments les plus prometteurs : Abdukodir Khusanov. Les dirigeants du RCL envisagent de réaliser une vente d’au moins 44 millions d’euros et attendent de belles offres pour céder Abdukodir Khusanov. Le jeune défenseur central, révélation de cette saison, attire les convoitises de nombreux clubs européens, notamment en Premier League.

Selon les informations de Top Mercato, c’est Leeds United qui a ouvert les hostilités en formulant une offre d’environ 20 millions d’euros. Une proposition intéressante, mais qui ne devrait pas suffire à convaincre les dirigeants du RC Lens, qui estiment la valeur de leur joueur entre 25 et 30 millions d’euros.

Représenté par l’influent agent Jorge Mendes, Abdukodir Khusanov devrait trouver une bonne destination. Grâce à son vaste réseau, Jorge Mendes multiplie les contacts avec les plus grands clubs européens. Newcastle, Leicester, Manchester City, Tottenham, Paris Saint-Germain et RB Leipzig sont tous sur les rangs pour s’attacher les services du jeune défenseur ouzbek.

Face à un tel intérêt, il est peu probable qu’Abdukodir Khusanov donne sa priorité à Leeds, qui évolue en Championship. Les clubs de Premier League offrent des perspectives bien plus alléchantes, tant sur le plan sportif que financier. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’Ouzbek est estimée à 12 millions d’euros. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec les Sang et Or.