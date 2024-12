Havre AC : Arouna Sangante s’ouvre à un départ du HAC !

Arrivé au Havre AC en juillet 2021, Arouna Sangante pourrait changer d’air lors du prochain mercato. Le défenseur central sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2026, se dit ouvert à un départ si le club normand le juge nécessaire.

Arouna Sangante prêt à relever un nouveau défi

En trois saisons au Havre AC, Arouna Sangante s’est imposé comme un pilier de l’équipe. Grâce à ses performances solides, il a non seulement sécurisé une place de titulaire, mais aussi hérité du brassard de capitaine. Toutefois, le joueur sénégalais, également d’origine bissau-guinéenne, pourrait envisager un transfert dès cet hiver.

Dans une interview accordée à Ouest-France, le défenseur a confié être ouvert à toutes les possibilités : « Je ne suis pas fermé à un départ. Mon objectif immédiat est de terminer la saison avec Le Havre. Ensuite, on verra les opportunités qui se présenteront. Si un projet intéressant se dessine pour moi et que le club y trouve son compte, pourquoi pas ? Mais je ne partirai pas juste pour partir. »

Un attachement sincère au Havre AC

Malgré ces déclarations, Arouna Sangante insiste sur son attachement au club normand : « Le Havre, c’est un club qui m’a toujours soutenu. Je donnerai toujours tout pour ce club. Même si l’idée d’un départ est discutée, cela ne signifie pas que je dois partir à tout prix. »

Le joueur de 22 ans n’exclut pas non plus de prolonger son aventure avec le Havre : « Si cette saison se termine et que je reste pour une nouvelle année ici, pourquoi pas ? Ce ne serait pas un échec. L’important est que tout le monde y trouve son compte. »

💣💥 Lyon, West Ham, Fulham, Newcastle United and Juventus are monitoring the situation of Le Havre's Senegalese defender Arouna Sangante. 🇸🇳 🔵 #LeHavre https://t.co/Sj2WGHFkWn pic.twitter.com/eioQjM0tuO — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 11, 2023

En cas de départ, Arouna Sangante pourrait rejoindre la Premier League, où des clubs comme West Ham, Newcastle United, et Fulham ont manifesté leur intérêt en décembre 2023. En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais suivrait également son évolution, tandis que la Juventus Turin pourrait relancer son intérêt en Italie.