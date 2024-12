Mercato ASSE : Eirik Horneland à Saint-Etienne, Gazidis justifie son choix audacieux

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, a choisi Eirik Horneland comme nouvel entraîneur des Verts. Dans une interview accordée au site internet du club, il justifie son choix de ce technicien norvégien, qui n’a jamais entraîné en dehors de son pays natal.

Mercato : Eirik Horneland, le pompier pour sauver l’ASSE

Eirik Horneland prendra les rênes de l’équipe de l’ASSE pour la seconde moitié de la saison. Il succède à Olivier Dall’Oglio, dont les fonctions ont pris fin il y a deux semaines. Le coach norvégien dirigera son premier entraînement à Saint-Étienne le dimanche 29 décembre. Il disposera de six jours pour préparer le match contre le Stade de Reims, prévu à Geoffroy-Guichard le samedi 4 janvier à 17 heures.

Le Norgévien, nouveau coach de Saint-Etienne et « leader de l’équipe »

Avant ce premier test d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE, Ivan Gazidis a justifié sa nomination. « Nous avions besoin de quelqu’un capable de mener à bien ce projet de construction avec nous, qui ait la capacité de développer les joueurs que nous recrutons et qui puisse mettre en place un style de jeu correspondant aux valeurs de cette ville. Eirik Horneland possède, selon nous, toutes ces qualités. Il sera le leader de cette équipe sur le terrain et apportera une direction et une structure au groupe », a-t-il déclaré, propos retranscrits par Evect.

Gazidis encense Horneland : « il possède l’un des profils les plus intéressants d’Europe »

Le président de l’AS Saint-Etienne a ensuite fait l’éloge de l’ancien entraîneur du SK Brann en Norvège. « Eirik possède l’un des profils les plus intéressants d’Europe. J’ai suivi son parcours avec attention et nous l’observions depuis longtemps. Il pratique un football offensif dans un style ambitieux. Nous pensons que c’est ce que veulent voir les supporters et que cela représente les valeurs de ce club et de cette ville, qui valorise le travail. Je pense qu’Eirik a cela au fond de lui, le tout associé à une vision moderne du football qui doit permettre aux joueurs de se révéler et de nous apporter des succès sur le terrain. »

En conclusion, Ivan Gazidis a appelé les supporters de l’ASSE à la patience, le temps que le projet se concrétise. « Cela prendra du temps, nous devons en être conscients, tout ne sera pas instantané. Les nouvelles méthodes et les nouvelles idées prennent du temps à se mettre en place, mais nous croyons fermement en ce que nous faisons », a-t-il assuré.