Mercato RC Lens : Le RCL en lutte avec le Stade Brestois pour un joueur de Ligue 2

Le RC Lens s’attend à quelques mouvements lors du mercato d’hiver qui arrive. Le RCL, habitué à dénicher des talents dans les divisions inférieures, s’intéresse à un joueur de Ligue 2 : Christ-Owen Kouassi du Stade Lavallois.

Mercato RC Lens : Le RCL veut faire son marché à Laval

Révélation de cette saison en Ligue 2, Christ-Owen Kouassi s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Laval. Ses qualités techniques, sa polyvalence (il peut évoluer en défense centrale ou sur les côtés) et son potentiel de progression en font l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. De quoi attirer l’attention du RC Lens à l’approche du mercato d’hiver.

Le RC Lens, qui entretient de bonnes relations avec Laval, suit de près l’évolution de Kouassi. Le club artésien, connu pour sa cellule de recrutement efficace, pourrait formuler une offre concrète lors du prochain mercato. Toutefois, il faudra composer avec la concurrence d’un autre club de Ligue 1. Le Stade Brestois, également à la recherche de renforts défensifs, serait également intéressé par le profil du jeune défenseur.

Une opportunité à saisir pour le RCL et Kouassi

Christ-Owen Kouassi, formé à Paris, a signé son premier contrat professionnel avec Laval l’été dernier. Il a depuis impressionné par sa maturité et sa régularité. Ses performances en Ligue 2 ont mis en évidence son potentiel et ont attiré les regards des recruteurs. Pour le RC Lens, c’est une belle opportunité à saisir alors que Abdukodir Khusanov pourrait quitter les Sang et Or à tout moment.

Pour Kouassi, un transfert vers un club de Ligue 1 représenterait une belle opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le jeune défenseur aurait ainsi l’occasion de se frotter à l’élite du football français et de continuer sa progression. Pour Laval, la vente de Kouassi pourrait représenter une belle plus-value financière. Le club mayennais, qui a formé le joueur, pourrait ainsi renforcer son effectif et poursuivre son développement.