Après avoir signé son premier contrat professionnel en juillet 2021 au Havre AC, Arouna Sangante dispose encore d’une saison et demie à passer sous les couleurs du club normand. Devenu un joueur clé de l’équipe havraise, il a également hérité du rôle de capitaine. Dans une interview accordée à Ouest-France, le défenseur sénégalais de 22 ans a levé le voile sur les dessous de son arrivée au Havre AC.

Le récit d’Arouna Sangante sur son transfert au Havre AC

Né à M’Bour, au Sénégal, Arouna Sangante a effectué ses premières classes au Red Star FC en France, après un passage remarqué au Cosmos Saint-Denis. De 2015 à 2017, il a passé deux années chez les Audoniens, où son talent n’a pas échappé à certains recruteurs, dont Momo El Kharraze, actuel directeur sportif adjoint du Havre AC. Ce dernier a rapidement proposé une offre au jeune joueur après l’avoir repéré lors d’un match du Red Star FC.

« Momo El Kharraze, qui était alors recruteur pour le HAC, venait souvent me voir. Un jour, il s’est présenté avec une offre difficile à refuser, car c’est Le Havre. Il s’est même rendu chez moi pour rencontrer mes parents et discuter avec eux », a confié Arouna Sangante.

Havre AC : Arouna Sangante dévoile les coulisses de son transfert au HAC 3

Malgré les propositions, le natif de M’Bour a choisi de rester une saison supplémentaire au Red Star pour peaufiner sa formation. Âgé de seulement 14 ans à l’époque, il ne se sentait pas encore prêt à quitter sa famille pour rejoindre une nouvelle aventure.

« Initialement, je ne devais pas faire ma deuxième saison au Red Star. Je devais partir immédiatement pour Le Havre, mais j’ai préféré rester pour profiter un peu plus de ma famille et confirmer avec le Red Star. Je ne regrette pas ce choix, car j’en avais besoin. À cet âge-là, je ne me sentais pas prêt à partir. Finalement, ça a été une décision gagnante. »

En juillet 2017, Arouna Sangante a finalement rejoint le Havre AC, où il a franchi les différentes étapes de formation : U17, équipe réserve, avant de signer son premier contrat professionnel avec l’équipe première en 2021. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il est sous contrat avec le club normand jusqu’en juin 2026 et continue de s’imposer comme un pilier incontournable de l’effectif havrais.