OM : La prochaine destination de Pablo Longoria dévoilée ?

Le président de l’OM, Pablo Longoria, se trouve sous pression, où son départ est réclamé par de nombreux supporters. D’ailleurs, une destination est déjà annoncée pour l’accueillir.

Pablo Longoria en difficulté à l’Olympique de Marseille

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2020, Pablo Longoria a connu une ascension fulgurante au sein du club phocéen. Initialement nommé directeur sportif pour succéder à Andoni Zubizarreta, le dirigeant espagnol a rapidement gravi les échelons pour devenir président, prenant ainsi les rênes de l’OM après le limogeage de Jacques-Henri Eyraud.

Sous sa direction, l’OM a connu des succès notables, notamment en attirant des joueurs de classe mondiale. Cependant, malgré ces réalisations, Pablo Longoria a progressivement perdu du crédit auprès des supporters. Sa propension à effectuer de nombreux changements chaque été, ainsi que sa volonté de se séparer de figures emblématiques du club telles que Steve Mandanda et Dimitri Payet, ont alimenté la méfiance et la grogne parmi les fans marseillais.

De plus, les récentes contreperformances de l’équipe n’ont fait qu’accentuer la pression sur Pablo Longoria, avec des banderoles hostiles et des appels à son départ de plus en plus fréquents dans les tribunes. Dans ce climat tendu, la question de l’avenir de Pablo Longoria à l’OM se pose avec insistance. Si jamais il devait quitter ses fonctions, vers où se tournerait-il ? Un retour au bercail est annoncé.

Pablo Longoria pressenti pour un retour en Espagne

En effet, Conrado Valle, journaliste renommé du journal espagnol AS, s’est confié sur l’avenir du président de l’OM. Il est convaincu que Pablo Longoria retournera tout ou tard en Espagne afin de travailler à nouveau aux côtés de Mateu Alemany, ancien directeur du football du FC Barcelone. « Je le vois revenir travailler avec Mateu Alemany dans le futur », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

Cette perspective est soutenue par le sentiment que Longoria, après avoir présidé un club majeur en Europe comme l’OM, pourrait être attiré par un projet d’investissement dans le football espagnol, « peut-être au Sporting Gijón ou à Oviedo ». Ces hypothèses laissent entrevoir un avenir incertain pour Pablo Longoria à la tête de l’OM, même si ce dernier a déjà fait par de son intention de poursuivre son aventure à Marseille.