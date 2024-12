RC Strasbourg : Les regrets de Mamadou Sarr après son passage à l’OL

Formé au RC Lens, Mamadou Sarr a rejoint l’Olympique Lyonnais en 2018 pour poursuivre sa formation. Après six années passées chez les Gones, il a rejoint le RC Strasbourg en août dernier. Dans une interview accordée à L’Équipe, le défenseur central sénégalais de 19 ans a exprimé ses regrets de ne pas avoir réussi à s’imposer à l’OL.

Mamadou Sarr revient sur son expérience à l’OL

Après avoir intégré l’académie de l’Olympique Lyonnais, Mamadou Sarr a évolué au sein des différentes équipes du club, de l’équipe U17 à la réserve, en passant par les U19. Cependant, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif professionnel. Lors de la saison 2022-2023, il n’a disputé qu’une seule rencontre officielle. Relégué en équipe réserve, le Franco-Sénégalais a finalement été prêté au RWD Molenbeek, en Belgique.

En janvier 2024, il a rejoint la Jupiler Pro League pour la seconde moitié de la saison, où il est rapidement devenu titulaire indiscutable. Malgré ses bonnes performances, son retour à l’OL n’a pas été concluant, et il a été transféré au RC Strasbourg pour relancer sa carrière.

Une nouvelle aventure prometteuse à Strasbourg

Sous les couleurs du club alsacien, Mamadou Sarr a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. Aujourd’hui, il est devenu un élément clé de l’effectif dirigé par Liam Rosenior. « Ne pas avoir percé à Lyon a été une déception, mais j’ai tourné la page. Mon choix a pu surprendre, mais c’est le meilleur projet pour moi. J’ai tout de suite adhéré quand on me l’a présenté », a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe.

Malgré une blessure musculaire, le jeune défenseur central compte déjà 11 apparitions avec Strasbourg, dont 9 titularisations. En 769 minutes de jeu, il a également délivré une passe décisive, ce qui illustre sa contribution aux performances de son équipe. Ses progrès sont salués, et il semble déterminé à écrire un nouveau chapitre plus positif de sa carrière.