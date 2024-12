ASSE : Une première pour Eirik Horneland avec une décision forte

Eirik Horneland a officiellement entamé sa mission à la tête de l’ASSE ce dimanche. Le nouvel entraîneur norvégien a dirigé sa première séance d’entraînement, mais avec une décision surprenante.

ASSE : Eirik Horneland, une première séance à huis clos à Saint-Etienne

Si l’ambiance était studieuse sur le terrain pour cette première séance d’Eirik Horneland à l’ASSE, en coulisses, une décision a surpris les supporters stéphanois. En effet, le club a choisi de ne pas ouvrir les portes de l’entraînement au public, une habitude pourtant bien ancrée à Geoffroy-Guichard. Cette décision, inédite, a suscité de nombreuses interrogations.

Il s’agit sans doute d’un choix dont l’objectif serait de permettre aux joueurs de bénéficier de la plus grande concentration possible pour cette première séance de l’ère Horneland. L’ASSE a surtout besoin de retrouver de bonnes sensations pour la reprise avec comme défi de redresser la barre et se relancer en championnat.

Un nouveau départ pour les Verts

Malgré cette petite surprise, l’essentiel reste la reprise de l’entraînement et les débuts du nouvel entraîneur. Eirik Horneland a pour mission de redresser la barre et de redonner un nouveau souffle à l’ASSE. Avec la probable arrivée de Baptiste Santamaria, le club stéphanois souhaite renforcer son effectif en vue de la deuxième partie de saison.