Mercato OM : Oubliez Paul Pogba, voici le joueur parfait recommandé à Marseille

Paul Pogba à l’OM, c’est l’une des rumeurs mercato du moment. Si le club marseillais nourrit un intérêt pour le milieu de terrain, c’est plutôt un autre profil très alléchant qui est recommandé à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria invité à oublier Paul Pogba pour Antoine Griezmann

Alors que le mercato hivernal approche, les spéculations vont bon train du côté de l’Olympique de Marseille. Tandis que le nom de Paul Pogba revient régulièrement dans les discussions, un ancien joueur marseillais, Jean-Charles De Bono, a émis une proposition surprenante : recruter Antoine Griezmann. S’il estime que le choix de Paul Pogba pourrait déséquilibrer l’équipe, il assure qu’il serait préférable de recruter un joueur polyvalent comme Antoine Griezmann.

« Pogba c’est bien, je comprends que c’est une opportunité de marché, et plus il y a de talents mieux c’est, mais. Si Pogba vient tu risques de déséquilibrer ton équipe en enlevant Rongier. Ce serait un tort de déséquilibrer ton équipe pour faire entrer un joueur », a confié de Bono au Football Club de Marseille. Il a notamment tenu à rappeler l’attachement de Griezmann à l’OM qui pourrait être un facteur déterminant.

« Si vraiment l’OM a les moyens de faire venir un joueur de ce standing-là alors c’est plutôt Griezmann que je ferai venir. Lui en plus il est capable de jouer à plusieurs postes et ce serait vraiment un énorme plus dans l’effectif. Et en plus il aime l’OM, il l’a toujours revendiqué », a indiqué l’ancien joueur de l’OM.

Antoine Griezmann, un rêve difficile à réaliser pour Marseille

Selon De Bono, la priorité pour l’Olympique de Marseille se trouve plutôt ailleurs qu’au milieu de terrain. « Quitte à prendre un gros joueur, il faut prendre un défenseur central », a-t-il recommandé à Pablo Longoria. Et si l’idée de voir Antoine Griezmann à Marseille au détriment de Paul Pogba séduit de nombreux supporters, elle semble pour le moment utopique.

L’ancien international français est sous contrat avec l’Atlético Madrid et ne semble pas envisager de quitter le club espagnol en cours de saison. De plus, les rumeurs l’envoient plutôt en MLS à l’issue de son contrat. Cependant, l’intervention de Jean-Charles De Bono a relancé le débat sur les priorités du mercato marseillais.