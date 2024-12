Mercato OM : Paul Pogba fixe sa condition salariale pour signer

Annoncé dans les plans de l’OM, Paul Pogba attend avec impatience l’ouverture du mercato hivernal pour se trouver un nouveau club. Mais l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin compte bien signer un joli contrat.

Mercato OM : Paul Pogba à Marseille ? Un obstacle financier majeur

Autorisé à rejouer dès mars 2025, Paul Pogba n’a pas encore trouvé de club après la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin. La Pioche ne manque pourtant pas de prétendants, notamment l’OM. Cependant, sa venue à Marseille est soumise à une condition majeure. Bien qu’il ne soit pas encore un joueur de l’Olympique de Marseille, Paul Pogba est au centre de toutes les discussions à Marseille.

Libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau club, l’international français suscite l’enthousiasme des supporters olympiens. Mais si Paul Pogba souhaite signer à Marseille, le joueur de 31 ans devra consentir un effort important, notamment sur le plan salarial. « Il est obligé de faire un effort. Il n’a pas de club sinon.

Aucun club ne va s’aligner sur son salaire actuel », a indiqué Djibril Cissé sur le plateau de L’Équipe de Greg. Pour l’heure, aucune discussion n’est engagée, comme l’a révélé Pablo Longoria en conférence de presse. Toutefois, si l’OM veut Paul Pogba, il faudra mettre la main à la poche.

Paul Pogba réclame 600.000€ par mois

Depuis le buzz orchestré par un site d’escorts brésilien, qui a publiquement formulé son intérêt, promettant d’aider l’équipe des Corinthians à laquelle la plateforme est associée, pour engager Paul Pogba, on en sait un plus sur les prétentions salariales de l’ancien meneur de jeu de Manchester United. En effet, selon la source brésilienne, La Pioche réclamerait plus ou moins 3 à 4 millions de reals mensuels, soit l’équivalent d’un salaire brut de 500 à 600.000 euros par mois. L’Olympique de Marseille sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.