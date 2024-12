OM Mercato : Mehdi Benatia en course pour un défenseur de Premier League

L’une des priorités de l’OM lors de ce mercato sera le renforcement de son arrière-garde. Mehdi Benatia insiste d’ailleurs pour un défenseur d’Arsenal.

Mercato OM : Mehdi Benatia insiste pour Jakub Kiwior

Malgré une première partie de saison encourageante, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. Le club phocéen, actuellement deuxième de Ligue 1, entend apporter quelques retouches à son équipe pour viser encore plus haut. C’est en défense que les dirigeants marseillais souhaitent se renforcer, notamment aux postes de latéral droit et de défenseur central.

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, aurait ainsi formulé cette demande à sa direction. Pour satisfaire aux demandes de son entraîneur, le conseiller sportif du club, Mehdi Benatia, a les yeux rivés sur la Premier League, où il espère dénicher des joueurs de talent en manque de temps de jeu. Et parmi les pistes les plus sérieuses figure notamment Jakub Kiwior.

Le défenseur polonais d’Arsenal, recruté l’hiver dernier pour 20 millions d’euros, peine à s’imposer chez les Gunners. Cette saison, il a disputé huit rencontres de Premier League pour deux titularisations. Malgré son faible temps de jeu, Jakub Kiwior est considéré comme un grand espoir à son poste. Sa polyvalence, il peut évoluer en défense centrale et à gauche, est un atout supplémentaire qui intéresse fortement l’OM, selon le compte Edition Marseille.

Les dirigeants marseillais verraient en lui le partenaire idéal à Leonardo Balerdi pour former une charnière centrale solide et pérenne. Si l’OM parvenait à attirer Jakub Kiwior, ce serait un joli coup sur le marché des transferts. Le joueur de 24 ans apporterait son expérience de la Premier League et viendrait renforcer une équipe déjà très compétitive.