Mercato RC Lens : Le RCL a trouvé son nouveau buteur en Ligue 1

Le RC Lens a identifié l’attaque comme un secteur à renforcer dans son effectif lors du mercato d’hiver. Pour combler le vide créé par le départ d’Elye Wahi, le RCL semble avoir trouvé le profil idéal. Il s’agit d’un autre attaquant évoluant en Ligue 1, Gift Orban.

Mercato RC Lens : Une première offre formulée pour Gift Orban de l’OL

Avec seulement 19 buts marqués en 15 journées, le RC Lens est sans doute l’une des attaques les moins prolifiques de Ligue 1 cette saison. M’Bala Nzola, le meilleur buteur des Sang et Or toutes compétitions confondues n’est qu’à 4 réalisations. Pas assez pour rêver d’une meilleure saison, de quoi contraindre Will Still et le RCL à chercher un autre attaquant.

La piste identifiée pour renforcer l’équipe mène à Gift Orban de l’OL. Dans une situation financière difficile, les Gones sont contraints de réaliser des ventes et Gift Orban fait partie des joueurs placés sur la liste des départs.

Selon L’Équipe, le RC Lens a déjà formulé une première offre à l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services de l’international nigérian. Cependant, cette proposition serait en deçà des attentes des dirigeants lyonnais.

L’OL exigeant pour Gift Orban, le RCL sait à quoi s’attendre

Recruté pour 14 millions d’euros en janvier dernier en provenance de la Gantoise, Gift Orban ne parvient pas à s’imposer à Lyon. Le club rhodanien espère récupérer une partie de cette somme en le cédant lors de ce mercato hivernal. Pour le faire déménager à Bollaert, le Racing Club de Lens sait déjà à quoi s’attendre. En effet, l’OL aurait fixé son prix à 12 millions d’euros.

Les négociations entre les deux clubs sont donc loin d’être terminées. Le Racing Club de Lens devra revoir à la hausse son offre s’il souhaite convaincre l’Olympique Lyonnais de céder son attaquant nigérian. L’arrivée de Gift Orban à Lens permettrait au club artésien de renforcer son secteur offensif et d’accroître ses chances de se maintenir en Ligue 1 et de viser une place en Coupe d’Europe.