RC Lens : M’Bala Nzola enfin libéré ? Will Still s’en frotte les mains

M’Bala Nzola est l’un des hommes du moment de Will Still au RC Lens. L’Angolais profite des nombreux forfaits en attaque pour grappiller du temps de jeu. S’il manque d’efficacité, l’entraîneur des Sang et Or se réjouit tout de même de le voir retrouver le chemin des filets.

RC Lens : M’Bala Nzola, du raté à l’exploit en quelques secondes

Arrivé en prêt l’été dernier de la Fiorentina, M’Bala Nzola a encore une fois offert un scénario digne d’un film à suspense aux supporters du RC Lens. Titularisé par Will Still d’entrée lors du déplacement face au Stade de Reims, l’attaquant angolais en a fait vivre de toutes les couleurs aux supporters. Après avoir manqué une occasion en or face-à-face avec le gardien adverse, il s’est repris.

M’Bala Nzola a immédiatement réagi en inscrivant le but du break. Une séquence qui résume parfaitement le caractère de ce buteur atypique. « C’est une classique Nzola », a plaisanté Will Still, l’entraîneur du RC Lens, en référence à la capacité de son attaquant à combiner des actions spectaculaires avec des moments de doute.

En effet, Nzola a souvent été critiqué pour son manque de réalisme. « Si on est vraiment critiques et qu’on est vraiment honnêtes, il doit en mettre deux », a poursuivi Will Still, qui ajoute : « À lui de continuer à mettre des buts, parce qu’on va en avoir besoin ».

Un soulagement pour l’équipe

Le but de M’Bala Nzola a permis au RCL de faire le break et d’assurer les trois points. Ses coéquipiers ont salué sa détermination et son efficacité. Sotoca a notamment souligné l’importance de ce but pour le moral de l’équipe.

« On sait que c’est un pur attaquant, un pur buteur, donc c’est toujours bien de marquer. Ça faisait un petit moment pour lui, donc il s’en est créé une juste avant qu’il loupe, mais il n’a pas lâché et il l’a mise au fond. Parce que le 2-0 nous fait du bien aussi. On l’a très bien géré, en tout cas aujourd’hui, on peut être fiers du visage affiché », s’est réjoui l’attaquant français.

L’international angolais a encore une fois démontré qu’il est un joueur capable de surprendre. Malgré ses quelques ratés, il reste un élément clé de l’attaque lensoise. Son but face à Reims est une nouvelle preuve de son talent et de sa mentalité.