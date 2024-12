Mercato OM : Une piste à 25M€, Marseille veut frapper fort !

L’OM est très actif sur le marché à l’approche de l’ouverture du mercato d’hiver. Roberto De Zerbi s’attend encore à un renfort au milieu de terrain. Pour satisfaire son entraîneur, Marseille serait prêt à sortir le chéquier.

Mercato OM : Marseille en quête de renfort pour son milieu de terrain

Avec un projet très ambitieux, l’OM semble désormais prêt à jouer les premiers rôles à chaque période du mercato. La dernière fenêtre estivale était un message fort envoyé par les dirigeants phocéens pour dire qu’ils sont de retour et qu’il faudra désormais compter sur Marseille pour rivaliser sur le marché. Le club a sorti les grands moyens pour réaliser un mercato de grande envergure avec une douzaine de joueurs signés l’été dernier.

Si Roberto De Zerbi a dû prendre le temps pour asseoir une équipe compétitive, il a aussi fini par trouver la formule idéale pour son milieu de terrain. Le trio composé de Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg permet à Marseille de retrouver une certaine stabilité. Ce qui n’empêche pas le technicien italien de viser encore l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire, pendant que Amine Harit pourrait prendre la porte.

Marseille relance la piste Andreas Pereira

Ces dernières heures, le nom d’Andreas Pereira est de nouveau lié à l’Olympique de Marseille. Selon le média brésilien Nosso Palestra, Roberto De Zerbi souhaiterait toujours attirer le milieu de terrain de Fulham dans la cité phocéenne. L’été dernier, le club phocéen avait déjà formulé une offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du Brésilien. Bien que séduit par le projet marseillais, le joueur avait finalement décidé de rester à Fulham.

Cependant, l’intérêt marseillais ne s’est pas estompé. Roberto De Zerbi verrait en Pereira un élément capable d’apporter de la créativité et de la technique au milieu de terrain marseillais. Il y a quelques semaines, des rumeurs, en provenance du Brésil, ont révélé un intérêt d’Andreas Pereira, qui serait aussi ouvert à l’idée de rejoindre le club de Ligue 1.

« À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football.», aurait-il confié à Premier League Brasil. Toutefois, Pereira a semblé botter en touche ces propos qui lui seraient attribués à tort.

« Malheureusement, l’article contient des déclarations qui me sont attribuées et que je n’ai pas faites, et la traduction en anglais a été faite de manière malveillante et inexacte, déformant complètement mes propos », a-t-il clarifié.