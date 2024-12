Le PSG prépare son mercato : La stratégie hivernale de Campos dévoilée

À moins de 24 heures de l’ouverture du mercato hivernal, la presse locale s’est intéressée à la stratégie de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pour réajuster l’effectif de Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato hivernal : Le PSG prêt à agir en cas de départ

Le PSG prépare activement son mercato hivernal, avec une priorité affichée : vendre avant d’acheter. Le Paris Saint-Germain adopte une approche stratégique et prudente pour ce marché des transferts de janvier. Selon Le Parisien, la stratégie est claire : Luis Campos devra d’abord dégraisser son effectif pour pouvoir recruter.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont cités, et un troisième nom pourrait s’ajouter à cette liste : Marco Asensio. L’attaquant espagnol, absent des terrains depuis plusieurs semaines, avait même été écarté du déplacement à Lens en Coupe de France lors du dernier match de l’année 2024. Cependant, le journal régional tempère cette déclaration, la qualifiant à la fois de sincère et d’élément de langage.

Les retours de blessure de Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez offrent désormais plus de concurrence et de solutions à l’entraîneur espagnol. Les dirigeants parisiens, bien qu’insatisfaits des résultats en Ligue des Champions jusqu’à présent, ont misé sur ces retours pour renforcer l’équipe, justifiant ainsi leur refus de recruter dans l’urgence l’été dernier.

Contrairement à certaines rumeurs, Le Parisien précise que la piste menant à Ademola Lookman n’a jamais été une option concrète pour le PSG. En revanche, en cas de départ de Skriniar et Kolo Muani, le staff technique espère recruter une doublure pour Marquinhos afin de le faire souffler plus souvent et d’instaurer une concurrence accrue à son poste.

En attaque, le PSG cible un joueur technique, capable d’évoluer dans les petits espaces et d’être efficace dos au but. Luis Campos pourrait ainsi relancer la piste menant à Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de la Juventus Turin, que Campos souhaitait déjà recruter il y a deux ans, reste une option pour renforcer l’équipe. Le Paris SG se prépare donc à un mercato hivernal stratégique, alliant anticipation et pragmatisme, tout en tenant compte des contraintes financières et sportives.