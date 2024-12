Coup de tonnerre au PSG : Le Paris SG acte le départ de Nuno Mendes ?

La grosse rumeur lancée par la presse locale ces derniers jours, se confirme de plus en plus. Nuno Mendes veut quitter le PSG l’été prochain. Une option à laquelle le Paris SG semble désormais se préparer.

Le PSG face à un dilemme : Nuno Mendes veut quitter le Paris SG

Engagés dans des pourparlers pour une prolongation, le Paris Saint-Germain et Nuno Mendes n’ont pas réussi à trouver un accord. Le Paris SG a formulé plusieurs propositions à l’international portugais, dont le contrat actuel court jusqu’en 2026, mais toutes ont été refusées par le joueur. RMC Sport rapporte que Nuno Mendes estime que le salaire proposé par le PSG ne reflète pas son statut de titulaire indiscutable.

Cette situation l’amène à envisager un départ. Le latéral gauche de 22 ans est convoité par plusieurs grands clubs européens, notamment Manchester United, qui a déjà formulé une offre concrète. L’insistance des Red Devils ne laisse pas le jeune défenseur indifférent.

Du côté du Paris SG, les dirigeants refusent catégoriquement l’idée d’un départ cet hiver et espèrent encore parvenir à une prolongation avant la fin de la saison. Mais aux dernières nouvelles, Luis Campos et Luis Enrique se prépareraient également au départ de l’ancien joueur du Sporting Portugal.

PSG Mercato : Le Paris SG prépare une vente de Nuno Mendes ?

Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants du Parc des Princes ont d’ores et déjà fixé le prix du latéral gauche : 50 millions d’euros. Nuno Mendes sera en fin de contrat en juin 2026 avec le PSG, mais il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, ce qui justifie ce prix élevé. Outre Manchester United, d’autres clubs devraient également manifester leur intérêt.

Beaucoup de choses peuvent encore se produire dans ce dossier, mais Paris a bel et bien mis fin à l’ère des statuts intouchables. Les Franciliens ne semblent pas disposés à céder aux exigences du clan Mendes, qui envisage donc pour la première fois un départ du PSG. Ce serait un gâchis, même si les champions de France ne manqueront pas de solutions pour le remplacer.

De son côté, Nuno Mendes a une saison à terminer, et Luis Enrique pourrait lui offrir les garanties qu’il souhaite, du moins sur le plan sportif, en lui accordant plus de libertés offensives. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas céder dans les négociations et ouvre donc la porte à un départ de son latéral portugais si un club est prêt à payer le prix demandé. Cela démontre la volonté du dirigeant qatari de remporter ce bras de fer et de ne plus accepter des prolongations de contrat signées sans réelle négociation.