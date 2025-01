Mercato RC Strasbourg : Chelsea veut offrir une nouvelle pépite au RCS

Comme lors du dernier mercato estival, celui d’hiver du RC Strasbourg sera à nouveau lié à Chelsea FC. Après le prêt d’Andrey Santos, les Blues envisagent d’envoyer une autre jeune pépite en Alsace : Dario Essugo, prometteur milieu de terrain évoluant actuellement au Sporting CP.

Dario Essugo, la solution pour pallier le départ d’Andrey Santos ?

En février dernier, le RC Strasbourg avait officialisé l’arrivée d’Andrey Santos en prêt depuis Chelsea FC. Le milieu brésilien s’était engagé pour une période initiale de six mois, jusqu’à juin 2024. Cependant, ses performances impressionnantes ont convaincu les dirigeants strasbourgeois de prolonger son aventure.

En août 2024, le RCS a ainsi annoncé un nouveau prêt d’une saison pour le joueur de 20 ans. Bien que l’équipe alsacienne ait peiné lors de la première moitié de la saison, le bilan individuel d’Andrey Santos est remarquable : 7 buts et 1 passe décisive en 15 rencontres toutes compétitions confondues. Avec un temps de jeu de 1 314 minutes, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et une pièce maîtresse du milieu de terrain strasbourgeois.

Malgré tout, le RC Strasbourg devra probablement se séparer de lui, Chelsea FC n’ayant aucune intention de vendre son joyau. Cependant, le club londonien aurait déjà un plan pour compenser ce départ.

supporters du racing club de strasbourg

Dario Essugo, un investissement de Chelsea pour Strasbourg ?

D’après le journaliste Eduardo Burgos, collaborant avec AS, Chelsea serait en discussion pour recruter Dario Essugo, jeune talent de 18 ans évoluant au Sporting CP. Les Blues seraient prêts à investir entre 35 et 40 millions d’euros pour le milieu portugais d’origine angolaise. Une fois recruté, Essugo pourrait être prêté au RC Strasbourg, offrant ainsi une alternative au départ inévitable d’Andrey Santos. Reste à savoir si le RC Strasbourg acceptera cette stratégie et si Dario Essugo pourra répondre aux attentes dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1.