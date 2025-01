Stade Rennais : Un renfort et deux forfaits au SRFC avant l’OGC Nice

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli confirme deux forfaits et annonce un renfort avant la rencontre face à l’OGC Nice en Ligue 1.

Stade Rennais : Le point sur le groupe du SRFC avant l’OGC Nice

Le Stade Rennais FC entame l’année 2025 avec un déplacement à Nice, ce vendredi 3 janvier en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Jorge Sampaoli a fait le point sur ses hommes disponibles pour affronter les Aiglons.

Le technicien argentin pourra compter sur sa nouvelle recrue Seko Fofana. Les dirigeants du Stade Rennais ont déjà bouclé l’arrivée de l’international ivoirien cet hiver en provenance d’Al Nassr. Seko Fofana a déjà participé à sa première séance d’entraînement avec le groupe rennais et pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès ce week-end.

« Il a deux entraînements et il va intégrer le groupe demain. Il vient d’arriver, il ne connaît pas encore notre style de jeu, mais il pourrait jouer quelques minutes. C’est un joueur qui va nous apporter beaucoup d’énergie, d’agressivité, de compétitivité…L’arrivée de Seko est un signal positif pour moi et pour les supporters. Avec ce genre d’arrivée, on voit que le club veut viser beaucoup plus haut. », a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.

En revanche, Amine Gouiri souffre de pépins physiques. Touché au genou lors du match contre Angers SCO avant la trêve des fêtes, l’attaquant international algérien s’entraîne à part et sa participation à la rencontre face à l’OGC Nice est incertaine. Henrik Meister, lui, est d’ores et déjà forfait en raison d’une maladie. Quant à Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou en novembre dernier, il continuera sa convalescence.