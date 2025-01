FLASH Mercato : L’OL tente un gros coup au PSG !

À la recherche de renforts pour la suite de la saison, l’OL serait tenté de frapper un gros coup au sein de l’effectif du PSG lors de ce mercato hivernal. Explications.

PSG Mercato : Clap de fin pour un international espagnol ?

Le départ de Marco Asensio du PSG semble de plus en plus probable. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien attaquant du Real Madrid ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Sur Twitter, PSG Inside Actus indique que « Marco Asensio, arrivé au PSG avec de grandes attentes, pourrait quitter le club cet hiver, confirme le média.

Il semble ne plus entrer dans les plans de l’entraîneur. Son attitude et ses performances en demi-teinte ont incité le club à envisager une vente afin d’alléger l’effectif et de libérer des fonds pour de nouvelles recrues. Le joueur, quant à lui, hésiterait entre un départ cet hiver et la perspective d’attendre le mercato estival. »

Selon le site dédié au Paris SG, de nombreux clubs seraient intéressés par l’Espagnol. À l’étranger, le Bayer Leverkusen, l’Inter Milan, Aston Villa, la Juventus Turin et Newcastle United seraient notamment sur les rangs pour le récupérer. Asensio aurait aussi des touches en MLS et en Asie. En Ligue 1, l’AS Monaco, un temps évoqué, n’est plus mentionné, contrairement à l’OL.

Marco Asensio à Lyon cet hiver ?

L’Olympique Lyonnais serait notamment sur les rangs pour accueillir Marco Asensio. Pierre Sage apprécierait la polyvalence du joueur et le verrait bien au sein de l’attaque des Gones dans la deuxième partie de saison. Cependant, les difficultés financières du club rhodanien, soumises au contrôle strict de la DNCG, rendent un transfert cet hiver peu probable.

À un an et demi de la fin de son contrat, Marco Asensio est actuellement en pleine réflexion et ne sait pas encore s’il restera à Paris cet hiver ou s’il attendra patiemment l’été prochain, période où il devrait recevoir davantage de propositions.

L’OL, de son côté, espère que Marco Asensio restera six mois de plus au PSG afin de pouvoir tenter sa chance l’été prochain. Reste à connaître les exigences du Paris SG, car le club de Nasser Al-Khelaïfi réclamera sans doute une indemnité de transfert pour le laisser partir.