Transfert : Un ancien de l’OM pourrait retrouver Kylian Mbappé au Real Madrid

Un Français de plus au Real Madrid ? Après avoir recruté Kylian Mbappé, le géant espagnol s’intéresse de près à un ancien défenseur de l’OM en vue du prochain mercato.

Mercato : Après Kylian Mbappé, le Real Madrid fonce sur William Saliba

Après avoir frappé fort l’été dernier en enrôlant Kylian Mbappé, le Real Madrid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club merengue, déjà doté d’un secteur offensif redoutable, cherche à renforcer sa défense en vue de la prochaine saison. Et c’est un ancien joueur de l’OM qui a tapé dans l’œil des dirigeants madrilènes.

En effet, selon le média espagnol Sport, William Saliba, le solide défenseur d’Arsenal, est la cible prioritaire du Real Madrid pour l’été prochain. Le parcours de l’international français, passé par l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille, a impressionné les recruteurs espagnols. Il est un pion incontournable aussi de la défense des Gunners, avec 26 matchs disputés cette saison.

Un énorme chèque attendu pour son transfert

Âgé de seulement 23 ans, William Saliba est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Son profil, alliant puissance, élégance et sens tactique, correspond parfaitement aux exigences du jeu madrilène. Les contacts auraient déjà été établis entre les représentants du Real Madrid et l’entourage du joueur.

Pour s’attacher les services de Saliba, le Real Madrid devra formuler une offre conséquente. Un montant avoisinant les 100 millions d’euros est évoqué. Florentino Pérez, le président du club merengue, semble déterminé à faire de cet ancien de l’OM la nouvelle coqueluche du Santiago Bernabéu.