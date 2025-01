Mercato ASSE : Saint-Etienne relance une vieille piste en défense !

L’ASSE ne lâche rien sur le mercato d’hiver. Après avoir vu le dossier Baptiste Santamaria capoter, Saint-Etienne se tourne vers d’autres pistes. Parmi elles, celle menant à Amin Cherni, jeune latéral gauche de 23 ans évoluant au Stade Lavallois, semble se réchauffer.

Mercato ASSE : Saint-Etienne revient à la charge pour Amin Cherni

Âgé de 23 ans, Amin Cherni est un international tunisien prometteur. Son contrat avec Laval se termine en juin prochain, ce qui en fait une opportunité intéressante sur le marché des transferts. Sa valeur est estimée à environ 1 million d’euros. L’ASSE avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur l’été dernier, mais les négociations n’avaient pas abouti.

Le Peuple Vert rapporte que l’ASSE pourrait revenir à la charge pour s’attacher les services d’Amin Cherni. Le joueur, qui souhaite franchir un cap dans sa carrière, pourrait être séduit par le projet sportif des Verts. Cependant, la concurrence pourrait être rude, car d’autres clubs de Ligue 2 seraient également intéressés par son profil.

L’arrivée d’Amin Cherni permettrait à l’AS Saint-Etienne de renforcer son couloir gauche. Le joueur tunisien possède un bon potentiel technique et physique, et il pourrait apporter de la fraîcheur à l’équipe. Le club stéphanois possède d’ailleurs l’une des pires défenses de Ligue 1 avec 34 buts encaissés. Reste désormais à savoir si Saint-Etienne décidera de passer à l’offensive pour Cherni.