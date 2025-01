Transfert : L’OM identifie sa future recrue, l’offensive est lancée

Le mercato de l’OM s’enflamme ! Un nouveau nom vient s’ajouter à la liste des possibles recrues de l’Olympique de Marseille. Une offensive est en cours pour boucler la signature d’Andreas Pereira.

L’OM part encore à l’assaut d’Andreas Pereira

L’Olympique de Marseille ne lâche pas l’affaire pour Andreas Pereira. Après une tentative infructueuse l’été dernier, le club phocéen revient à la charge pour s’attacher les services du milieu de terrain brésilien de Fulham. En effet, selon nos confrères de Telegraph, la direction de l’OM aurait à nouveau pris contact avec l’entourage du joueur en vue d’une possible collaboration.

Et si les Cottagers s’étaient montrés fermes lors du précédent mercato, la situation devrait évoluer cet hiver. En effet, la presse anglaise évoque un certain malaise autour d’Andreas Pereira, qui n’est pas insensible aux sirènes de l’OM et au style de jeu de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

🚨 | L’OM est de nouveau intéressé par Andreas Pereira pour le mercato hivernal !!



Un gros chèque pour son transfert

Le Brésilien, lié à Fulham jusqu’en 2026, semble prêt à rejoindre la Provence si l’entraîneur marseillais fait de lui une priorité. Cependant, l’opération s’annonce délicate. Le prix du joueur est estimé à 25 millions d’euros, une somme conséquente qui pourrait être encore revue à la hausse face à la concurrence de clubs brésiliens comme Fluminense et Palmeiras.

L’OM devra donc mettre les petits plats dans les grands pour convaincre Fulham de lâcher son milieu offensif Andreas Pereira en plein milieu de saison. Ce dossier s’annonce passionnant et pourrait bien animer ce mercato hivernal.