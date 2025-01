AJ Auxerre : Christophe Pélissier affiche son respect pour le RC Strasbourg

Lors d’une conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier, s’est exprimé sur le match à venir contre le RC Strasbourg. Le technicien français, âgé de 59 ans, s’est montré prudent tout en conservant sa confiance en ses joueurs.

Christophe Pélissier : « Strasbourg est une équipe très forte »

Sur le papier, le RC Strasbourg part favori face à l’AJ Auxerre. Christophe Pélissier en est conscient et se méfie particulièrement des Alsaciens. « Strasbourg est une équipe très forte quand elle dispose d’espaces », a-t-il déclaré. Il appelle ainsi ses joueurs à rester concentrés : « Il faudra être extrêmement concentrés et appliqués pour éviter cela. »

Malgré tout, l’AJ Auxerre a réalisé une meilleure première moitié de saison que le RC Strasbourg. Actuellement, les Auxerrois occupent la 8e place du classement, tandis que le RCS pointe à la 13e position. Pour autant, Christophe Pélissier refuse de sous-estimer son adversaire : « C’est une formation qui, au vu de son potentiel, n’est pas à sa place au classement. »

Objectif : dominer rapidement le RC Strasbourg

Christophe Pélissier met également en garde contre les faiblesses de son équipe à l’extérieur : « Nous devons progresser loin de nos bases, où nous manquons encore de régularité. Le match de reprise est toujours délicat, mais nous devons constamment chercher à nous améliorer. »

Pour relever ce défi, le coach auxerrois incite ses joueurs à se montrer offensifs dès le début de la rencontre : « Il faut immédiatement montrer pourquoi nous avons réussi notre première partie de saison. C’est notre état d’esprit qui nous rend performants, et nous ne devons pas l’oublier. »

Ce duel s’annonce d’autant plus compliqué pour Strasbourg que l’AJ Auxerre a minutieusement préparé ce premier match de l’année 2025. « Nous individualisons beaucoup le travail, qu’il s’agisse du physique, du mental ou de l’analyse vidéo. Nous disposons d’outils précis pour évaluer nos joueurs, et le dialogue entre le staff et eux est permanent », a précisé Pélissier.

Enfin, l’entraîneur conclut en réaffirmant ses ambitions pour cette nouvelle année : « Si nous réalisons une année 2025 aussi réussie que 2024, nous pourrons être satisfaits. »