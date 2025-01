RC Lens Mercato : Abdukodir Khusanov est à portée de Manchester City

Pépite du RC Lens, Abdukodir Khusanov est courtisé par Manchester City sur ce mercato. Son transfert devrait rapporter gros au club artésien.

RC Lens Mercato : Abdukodir Khusanov, une pépite très convoitée

Le RC Lens pourrait bien réaliser une belle plus-value durant ce mercato hivernal. Recruté pour une somme dérisoire de 100 000 euros en juillet 2023, le jeune défenseur ouzbek, Abdukodir Khusanov, est devenu en quelques mois l’une des révélations de la Ligue 1.

Initialement peu utilisé chez les Sang et or, le joueur de 20 ans a su saisir sa chance en remplaçant avec brio Kevin Danso, blessé. Il comptabilise 16 rencontres disputées à ce stade de la saison. Ses performances solides et régulières ont rapidement attiré l’œil des plus grands clubs européens, et notamment de Manchester City.

Un prix d’achat accessible à Manchester City

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Citizens auraient d’ores et déjà ajouté Abdukodir Khusanov à leur liste de cibles pour le mercato hivernal. De son côté, la direction du RCL ne réclamerait que 25 millions d’euros pour acter son transfert. Manchester City, réputé pour dépenser sans compter, ne devrait pas voir du mal à répondre favorablement à ses exigences financières.

Lens réclame 25 millions € pour son défenseur 🤑@FabrizioRomano https://t.co/bpTJnBAxx1 — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) January 3, 2025

Quoi qu’il en soit, si le RC Lens ne souhaite pas se séparer de son jeune talent, les offres alléchantes des plus grands clubs européens pourraient difficilement être refusées. Le mercato promet ainsi d’être très mouvementé pour Abdukodir Khusanov.