Concentré sur ce mercato hivernal pour renforcer le RC Lens, Arnaud Pouille doit déjà travailler à trouver le remplaçant de Kevin Danso.

Mercato RC Lens : Le remplaçant de Kevin Danso déniché à Arouca

A Bollaert, la priorité absolue du mercato hivernal reste le poste de piston gauche. Malgré cette urgence, Arnaud Pouille garde dans un coin de la tête la nécessité d'anticiper sur un probable départ de Kevin Danso lors du prochain mercato estival. Dans un schéma avec une défense à trois, le Racing Club de Lens commence par faire les frais de sa profondeur de banc de plus en plus fragile. Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Gradit restent quant à eux des indéboulonnables. Malheureusement, il y a une grande incertitude qui plane sur l'avenir de Danso au club. En ce sens, la direction des Sang et Or se lance dans la course à la signature d'un défenseur central dès cet hiver.

Le club artésien se serait même renseigné auprès de Arouca, au Portugal, sur Rafael Fernandes, selon la presse locale. Âgé de 21 ans, le jeune défenseur central a été formé au Sporting Clube Portugal. International espoirs du Portugal, il n'a disputé que neuf matchs cette saison en Liga avec Arouca. Le natif de Setubal est évalué à 700 milles euros et reste une cible accessible pour le RC Lens.

Une défense lensoise affaiblie

Au moment d'aborder la deuxième partie de la saison, le Racing Club de Lens est contraint d'apporter des renforts à Franck Haise. Le technicien français fait face à une hécatombe dans son effectif et surtout en défense avec plusieurs départs dus à la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que la Coupe d'Asie. Il s'agit en l'occurrence de Massadio Haïdara, blessé avec le Mali tandis qu’Abdukodir Khusanov sera bientôt à la Coupe d’Asie des Nations avec l’Ouzbékistan.