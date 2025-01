Le Havre AC : Didier Digard réagit au départ de Steve Ngoura

Ce vendredi 3 janvier 2025, le Havre AC a officialisé le départ de Steve Ngoura, qui a rejoint le Cercle Bruges en Belgique. En conférence de presse, l’entraîneur Didier Digard s’est exprimé sur cette nouvelle, exprimant un certain regret suite au départ de l’attaquant franco-camerounais de 19 ans.

Didier Digard à propos de Steve Ngoura : « C’est toujours difficile humainement de perdre un joueur »

« Nous aurions aimé que Steve continue avec nous, mais c’est une bonne chose pour lui et pour le club », a déclaré Didier Digard avant le déplacement du Havre AC à Marseille. « Certains joueurs devront prendre le relais. Steve a fait de bonnes choses, mais n’a pas marqué. Je ne perds pas un attaquant qui a marqué 15 buts », a-t-il ajouté, tout en exprimant néanmoins quelques regrets.

« C’est toujours difficile humainement de perdre un joueur. Nous passons beaucoup de temps ensemble, nous nous attachons à eux et, lorsqu’ils partent, c’est difficile. » D’autre part, Didier Digard considère que ce genre de situation est important pour réajuster l’équipe, un ajustement qu’il envisage prochainement.

Photo de Steve Ngoura, nouveau joueur du Cercle Bruges KSV

« Mais nous sommes nombreux, la différence de niveau entre les joueurs n’est pas énorme, et cela peut faire du bien au groupe de perdre quelques éléments. Nous essayons de nous concentrer sur ceux qui sont là. »

« C’est important pour créer une cohésion. […] Nous devrons passer par là pour définir une identité plus précise de l’équipe, afin de renforcer le sentiment d’appartenance à ce groupe. Je me concentre sur ceux qui sont là. Je veux que tous les joueurs aient le même objectif : comprendre ce qu’est le club et l’importance de réussir notre objectif de maintien », a conclu l’entraîneur havrais.

Actuellement dix-septièmes, dans la zone rouge, son objectif est de sauver le maintien avant la fin de la saison.