Mercato Havre AC : Steve Ngoura quitte le HAC (Officiel)

L’idylle entre Steve Ngoura et le Havre AC a pris fin. Après cinq années passées en Normandie, l’avant-centre franco-camerounais de 19 ans rejoint le championnat belge en signant au Cercle Bruges.

Steve Ngoura quitte le Havre AC et entame une nouvelle ère au Cercle Bruges

Passé par les équipes U17, U19 et la réserve, Steve Ngoura évoluait dans l’effectif professionnel du Havre AC depuis janvier 2024. Toutefois, son arrivée n’a pas convaincu Didier Digard, qui l’a très peu utilisé. Sur 9 matchs disputés, l’attaquant n’a été titularisé qu’à deux reprises et n’a cumulé que 285 minutes de jeu en huit apparitions.

Ne faisant visiblement plus partie des plans du Havre AC, et alors que le club doit faire face à des difficultés financières, la vente de Ngoura s’est imposée comme une solution.

Le Cercle Bruges s’est rapidement positionné pour son transfert. Après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé. Ce vendredi 3 janvier 2024, le Havre AC a officialisé le départ de son jeune talent via un communiqué sur ses réseaux sociaux. Peu de temps après, le Cercle Bruges a annoncé son arrivée avec les détails suivants :

« Le Cercle Brugge et le club français Le Havre AC ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Steve Ngoura. L’avant-centre de 19 ans a signé un contrat de 3,5 saisons avec le Cercle, jusqu’en juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. » Ce transfert a rapporté 2,3 millions d’euros dans les caisses du Havre AC.

Première réaction de Steve Ngoura

Dans une déclaration au média officiel du Cercle Bruges, Steve Ngoura a exprimé sa satisfaction :

« Je suis très heureux de signer au Cercle Bruges. Découvrir la compétition belge est une étape importante, et je suis impatient de concrétiser de nouveaux objectifs ici. Le Cercle m’a présenté un projet ambitieux qui me motive énormément. J’espère pouvoir rapidement rendre la confiance qu’on m’accorde sur le terrain. Pour l’instant, je veux avant tout m’entraîner et retrouver ma forme afin d’aider l’équipe au maximum. »

À noter que Steve Ngoura est arrivé au Cercle Bruges avec une blessure à l’ischio-jambier. Son retour à la compétition est attendu dans quelques semaines, avec des débuts probables en Jupiler Pro League en février 2025.