Mercato Montpellier HSC : Wissam Ben Yedder en discussion avec le MHSC

Le mercato hivernal est désormais ouvert, et c’est le moment pour le Montpellier HSC de renforcer son équipe afin d’éviter une relégation en Ligue 2. À cet effet, Wissam Ben Yedder est ciblé pour redynamiser le secteur offensif de Jean-Louis Gasset.

Wissam Ben Yedder, un renfort offensif expérimenté pour le Montpellier HSC

Sans club depuis la fin de son aventure avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait s’engager avec le Montpellier HSC cet hiver. Selon la presse française, les dirigeants du MHSC sont en pleine négociation avec l’avant-centre français de 34 ans. Né à Sarcelles, Ben Yedder est un joueur expérimenté qui connaît parfaitement le championnat français. Il a évolué sous les couleurs du Toulouse FC et de l’AS Monaco pendant cinq saisons.

De plus, Wissam Ben Yedder a également joué en Espagne avec le FC Séville. Avec les pensionnaires de LaLiga, le Franco-tunisien a marqué 70 buts et délivré 22 passes décisives en 138 matchs toutes compétitions confondues. Avec l’AS Monaco, il a dépassé ces statistiques, enchaînant 201 matchs TCC pour 118 buts et 34 passes décisives. Pour Montpellier, son expérience serait un atout majeur pour l’équipe de Jean-Louis Gasset.

Situation judiciaire : un obstacle pour le MHSC ?

Cependant, cette piste pourrait poser problème pour le MHSC. En effet, Wissam Ben Yedder fait face à une situation judiciaire complexe après avoir été condamné à deux ans de prison avec sursis pour des faits d’ivresse et d’agression sexuelle. Il est également toujours visé par plusieurs affaires en cours. Malgré cela, l’attaquant peut continuer à jouer, car la justice lui a permis de poursuivre sa carrière.

Cette situation pourrait néanmoins représenter un risque pour le Montpellier HSC, qui recherche avant tout un état d’esprit irréprochable. Par ailleurs, la pression médiatique exercée sur l’international français pourrait également peser lourd sur ses performances. Sur le plan sportif, le fait que Ben Yedder n’ait plus joué depuis six mois pourrait affecter sa forme physique.