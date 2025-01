RC Strasbourg : Liam Rosenior s’attend à un match serré contre l’AJ Auxerre

Pour la reprise du championnat de France, le RC Strasbourg accueille l’AJ Auxerre à domicile. Cette rencontre, cruciale pour débuter l’année 2025 sur une bonne note, promet un duel serré selon l’entraîneur Liam Rosenior.

Liam Rosenior respecte l’AJ Auxerre

Actuellement 13ᵉ au classement de la Ligue 1, le RC Strasbourg a terminé la première partie de la saison sur un bilan mitigé. Avec seulement quatre points d’avance sur le premier relégable, les Alsaciens doivent rapidement redresser la barre pour assurer leur maintien. De son côté, l’AJ Auxerre, légèrement mieux classée, représente un adversaire redoutable pour cette reprise. Liam Rosenior anticipe donc une confrontation difficile face aux hommes d’Alexandre Dujeux.

« Auxerre est une équipe bien organisée, qui presse efficacement et excelle dans les transitions rapides. Ce sera un bon match. Je ne m’inquiète pas du fait que nous n’ayons pas marqué dans le premier quart d’heure à la Meinau. Tant que nous sommes devant au coup de sifflet final, cela me convient », a déclaré Liam Rosenior.

Il a également évoqué la préparation particulière pour cette seconde partie de saison : « Il y a une grande différence entre la première et la deuxième partie de saison, avec une seule trêve internationale. Mon expérience en Angleterre, où les matchs s’enchaînent tous les trois jours, sera un atout. Cette semaine, nos entraînements ont été très intenses et productifs. Je suis satisfait. »

Photo : Lucas Perrin

Liam Rosenior encense Habib Diarra

Parmi les éléments-clés du RC Strasbourg, Habib Diarra joue un rôle central dans le dispositif de Rosenior. Lors d’une conférence de presse, le technicien anglais n’a pas tari d’éloges sur son milieu de terrain : « Je suis très fier d’Habib. Il a beaucoup mûri, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Son énergie et ses efforts ont considérablement progressé. En évoluant plus bas, il récupère davantage de ballons et se projette rapidement vers l’avant. C’est une véritable bénédiction pour l’équipe de l’avoir à ce niveau. »