Mercato RC Strasbourg : Milos Lukovic prêté au SC Heerenveen

Dans le but de renforcer son équipe pour la seconde moitié de la saison, le RC Strasbourg a décidé de dégraisser son effectif. Dans cette optique, les Alsaciens ont choisi de prêter l’avant-centre serbe Milos Lukovic.

L’arrivée de Milos Lukovic au RC Strasbourg n’a pas connu le succès escompté. Recruté en janvier 2024, l’avant-centre de 19 ans était censé renforcer la ligne offensive strasbourgeoise. Originaire de Belgrade, il avait impressionné les recruteurs du club alsacien grâce à ses performances avec le FK IMT Belgrad. Lors de la saison 2022-2023, Milos Lukovic a marqué 17 buts et délivré 3 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

🚨🇳🇱 Milos Luković leaves Strasbourg to join Heerenveen on loan, deal done and agreed.



Six month loan for the striker, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/nmhcIa5mR2