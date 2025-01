Mercato RC Lens : Will Still frustré par la situation du RCL

Will Still n’est pas satisfait du mercato d’hiver du RC Lens. Le club est dans une difficulté financière qui l’empêche de signer des profils de choix. Pendant ce temps, des départs sont attendus.

Mercato RC Lens : Des départs en vue au RCL, Will Still s’en inquiète

Le RC Lens fait face à une situation complexe depuis plusieurs mois. Le club artésien devait vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes, mais les mouvements attendus l’été dernier ne se sont pas produits. Conséquence, le club de Will Still est sous pression lors de cette fenêtre d’hiver. Des joueurs comme Kevin Danso, Brice Samba ou encore Abdukodir Khusanov sont annoncés sur le départ.

Une situation qui ne plaît pas à Will Still. l’entraîneur du RC Lens, a exprimé sa frustration concernant le mercato hivernal du club. Interrogé après la défaite contre le Toulouse FC, le technicien nordiste a évoqué les nombreuses rumeurs de départ et les contraintes financières qui pèsent sur le club. « Il y a une réalité financière au sein du club qui doit être respectée, et je la respecte », a déclaré Still.

Cependant, il a reconnu que cette situation était frustrante : « Forcément, ça me frustre, je suis un entraîneur, j’ai envie de gagner les matchs, j’ai envie de ramener des joueurs à 25 millions d’euros… Sauf que la réalité financière du club et du football français ne le permettent pas », a pesté Will Still.

Des départs à venir au RCL

Les départs de Brice Samba et de Kodir Khusanov sont évoqués depuis plusieurs semaines. Ces départs pourraient entraîner une profonde restructuration de l’effectif lensois et poser de nouvelles questions sur les ambitions du club. Ces départs pourraient avoir des conséquences importantes sur la performance de l’équipe. Le départ de Samba, en particulier, représenterait une perte considérable pour le RC Lens.

Le mercato hivernal sera déterminant pour la saison du RC Lens. Si le club parvient à conserver ses meilleurs éléments et à recruter des joueurs de qualité, il pourra continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Dans le cas contraire, il risque de connaître des difficultés.