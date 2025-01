RC Lens Mercato : Accord proche entre le PSG et Lens pour Khusanov ?

Désireux de renforcer sa charnière centrale avec un jeune joueur, le PSG pourrait conclure un accord avec le RC Lens pour le transfert d’Abdukodir Khusanov durant ce mercato hivernal. Explications.

Mercato PSG : Le Paris SG à la lutte pour Abdukodir Khusanov

Avec le départ attendu cet hiver de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a fait de l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste l’une de ses priorités pour ce mois de janvier. Si la piste menant à Tomas Araujo est toujours d’actualité, la clause libératoire du défenseur du Benfica Lisbonne fixée à 100 millions d’euros oblige Luis Campos à envisager d’autres solutions.

Dans cette optique, le conseiller sportif du Paris SG serait intéressé par le profil d’Abdukodir Khusanov. Âgé de 20 ans, l’international ouzbek brille sous le maillot du RC Lens depuis son arrivée à l’été 2023. Titulaire indiscutable sous les ordres de Franck Haise puis de Will Still, l’ancien joueur d’Energetik-BDU, club biélorusse, est considéré comme l’un des cinq meilleurs défenseurs centraux du championnat français.

Et tout logiquement, ses performances sont appréciées par plusieurs grands clubs européens. En Ligue 1, outre le PSG, l’OM serait aussi sur les rangs pour recruter Khusanov, à en croire le site CaughtOffside. Soucieux d’attirer un nouveau défenseur central, la formation olympienne pourrait aisément s’aligner sur le montant du transfert estimé entre 15 et 20 millions d’euros, loin des 30 millions évoqués par certaines sources.

À l’étranger, Khusanov ne manque pas de prétendants puisque l’Atlético Madrid, Manchester City et Newcastle United seraient également sur les traces du joueur du RCL. Mais ce n’est pas tout. En effet, d’après le média Fichajes, Abdukodir Khusanov attire désormais l’attention du Real Madrid. Face à cette situation, le RC Lens privilégiera sans aucun doute l’offre la plus avantageuse. Et le Paris SG pourrait bien avoir un atout non négligeable dans ce dossier.

Arnau Tenas, la clé du dossier Abdukodir Khusanov ?

Priorité de Jorge Sampaoli pour remplacer Steve Mandanda, Brice Samba devrait rejoindre le Stade Rennais lors de ce mercato hivernal. Pour la succession de l’international français de 30 ans, plusieurs sources annonçaient l’arrivée prochaine de Jean Butez, le portier du Royal Antwerp, à Lens. Mais ces dernières heures, le journal La Voix du Nord a clairement indiqué que la piste menant à l’ancien gardien de Lille serait abandonnée.

En revanche, le remplaçant de Brice Samba pourrait bien se trouver au Paris SG. En effet, Arnau Tenas, troisième portier des Rouge et Bleu, serait très apprécié par la direction sportive du RC Lens. Luis Campos pourrait donc profiter de cet intérêt du RCL pour Arnau Tenas pour faire pencher la balance en faveur du PSG dans les négociations pour un transfert d’Abdukodir Khusanov. Affaire à suivre donc…