PSG Mercato : Luis Enrique provoque un gros départ inattendu au Paris SG

Outre Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, un troisième joueur pourrait quitter les rangs du PSG lors de ce mercato hivernal. Un départ suscité par les choix tactiques de Luis Enrique au Paris SG.

PSG Mercato : Un attaquant veut quitter le Paris SG cet hiver

Le Paris Saint-Germain ne semble pas officiellement pousser Marco Asensio vers la sortie, mais un départ cet hiver est de plus en plus probable. Lors du Trophée des Champions contre l’AS Monaco, le milieu offensif espagnol n’a même pas été invité à s’échauffer.

Alors que les départs de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani semblent actés en interne, l’ancien joueur du Real Madrid serait le troisième élément de l’effectif parisien à vouloir changer d’air lors de ce mercato hivernal. L’international espagnol, qui semblait pourtant avoir la confiance de Luis Enrique à son arrivée, n’a disputé aucun des cinq derniers matches du club de la capitale.

Ce manque de temps de jeu pourrait être interprété comme un message de l’entraîneur catalan, alors que le mercato d’hiver a ouvert ses portes mercredi dernier. Un départ dès janvier paraît donc de plus en plus probable, notamment vers l’Espagne.

Marco Asensio vers la Real Sociedad ?

En effet, d’après les informations Estadio Deportivo, la Real Sociedad suit de près la situation de Marco Asensio. À la recherche de renforts offensifs, le club basque attend un signal du joueur de 28 ans pour entamer des discussions avec les dirigeants du PSG. Relégué sur le banc par Luis Enrique depuis plusieurs semaines, Asensio se voit ouvrir la porte d’un départ du Paris Saint-Germain durant ce mercato d’hiver.

Photo : Marco Asensio

Et la publication ibérique révèle que le natif de Palma de Mallorca ne manque pas de prétendants, avec six clubs déjà sur les rangs : l’Inter Milan, Aston Villa, le Bayer Leverkusen, Newcastle, la Juventus et l’Olympique Lyonnais. Mais à l’heure actuelle, la Real Sociedad serait le courtisan le plus chaud sur cette piste.

Le club basque avait déjà manifesté son intérêt l’été dernier, sans que cela n’aboutisse. Cette fois-ci, l’opportunité pourrait se concrétiser. L’actuel 7e de Liga attendrait néanmoins un signe du joueur ou du Paris Saint-Germain pour entamer des négociations. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Asensio est estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt.