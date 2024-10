Surprise ! Le PSG annonce la couleur pour une nouvelle star offensive

Alors que les rumeurs d’un mercato hivernal agité enflamment les réseaux sociaux, le PSG a décidé de prendre une tout autre direction. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique mise tout sur le faux 9

En l’absence de Gonçalo Ramos, blessé, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a opté pour une solution inhabituelle : un faux numéro 9. Le successeur de Christophe Galtier a ainsi régulièrement utilisé Marco Asensio ou Kang-In Lee dans ce rôle, au détriment de Randal Kolo Muani, souvent relégué sur le banc. Cette décision, prise alors que le PSG rencontre des difficultés en Ligue des Champions (4 points en 3 journées), suscite de vives interrogations.

Et contrairement aux attentes de certains observateurs, le club de la capitale ne renforcera pas son secteur offensif lors du prochain mercato d’hiver. En effet, le quotidien Le Parisien explique ce vendredi que Luis Enrique aurait carrément écarté l’idée de recruter un avant-centre lors du dernier mercato d’été, même après la blessure de Ramos.

Cette décision, prise contre l’avis de Luis Campos, le conseiller sportif du club, qui avait proposé plusieurs noms, dont celui de Victor Osimhen, interroge sur la stratégie du club. Pour cet hiver, un renfort en attaque semblerait également peu probable. Le technicien espagnol, convaincu par les progrès à venir de son équipe, n’envisage pas de modifier son système de jeu. Si ce choix ne semble pas créer de tensions en interne pour le moment, il soulève des questions sur la gestion du mercato estival et sur la capacité du PSG à retrouver son efficacité offensive.

Le PSG fait le choix de la stabilité en attaque

Cette décision, confirmée par plusieurs médias, s’explique notamment par la volonté de Luis Campos et Luis Enrique de consolider les fondations de l’équipe. Les deux hommes estiment que l’effectif actuel, avec le retour de Gonçalo Ramos et la présence de Randal Kolo Muani, offre suffisamment de garanties pour atteindre les objectifs fixés.

De plus, les performances encourageantes de Kang-In Lee et Marco Asensio renforcent cette conviction. En se concentrant sur d’autres postes, notamment en défense, le Paris Saint-Germain souhaite apporter une stabilité supplémentaire à son équipe et corriger certaines lacunes identifiées en début de saison. Ce choix stratégique, bien que susceptible de décevoir certains supporters, s’inscrit dans une vision à long terme pour le club. L’arrivée d’un buteur semble donc « peu probable » à Paris dans le mois de janvier.