Publié par Gary SLM le 14 mars 2023 à 08:22

Le PSG va adopter une nouvelle vision au mercato estival. L’arrivée au club parisien de 5 joueurs avec une grande particularité est au programme.

Après avoir dépensé plus de 1,8 milliard d’euros pendant les derniers mercato pour construire une équipe de haut niveau au PSG, les qataris, propriétaires du club de la capitale changent tout pour le tout. Jusqu’ici, le plan avait été de dénicher des joueurs célèbres pour gonfler le nombre de supporters du Paris Saint-Germain. Une autre approche va être adoptée pour favoriser une victoire en Ligue des champions.

Mercato PSG : vers une nouvelle révolution au Paris St-Germain ?

En effet, les transferts de joueurs vers le PSG lors des derniers mercato étaient basés sur de grands noms. De David Beckham à Zlatan Ibrahimovic puis Neymar et Lionel Messi, la haute direction du Paris SG imaginait qu’avec des joueurs à la réputation déjà faite, leur club arracherait rapidement un titre en Ligue des champions.

Les choses ne se sont pas vraiment passées ainsi. De tous les joueurs engagés durant ces mercato, Kylian Mbappé qui devait confirmer le talent précoce de ses années monégasques a été la seule réelle réussite durable du club parisien. L’attaquant natif de la capitale française s’est révélé le plus affamé de ballon au PSG quand Neymar et Lionel Messi attendent que le jeu se fasse autour d’eux.

Avec ce constat, Kylian Mbappé est devenu le joueur dépositaire du jeu du PSG quand les deux Sud-Américains Neymar et Lionel Messi passent pour des coéquipiers de prestige. Grâce à la réussite de Kylian Mbappé qui a pratiquement mis sous éteignoir Neymar et Lionel Messi, la direction du Paris Saint-Germain sait aujourd’hui quel sens donner à ses emplettes mercato.

Mercato PSG : 5 nouvelles cibles pour le Paris SG ?

Avec la vision de Luis Campos, le principal club de Paris veut s’offrir des joueurs d’un autre profil pour véritablement se rapprocher de la victoire en Ligue des Champions. 5 joueurs, tous des affamés de ballon, sont désormais dans le viseur de l’équipe parisienne pour le prochain mercato. Ce sont Randal Kolo Muani d’Eintracht Francfort, Pau Torres de Villarreal, Victor Osimhen du Napoli, Bernardo Silva de Manchester City et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach qui sont annoncés dans le viseur du PSG.

Dans l’esprit des dirigeants parisiens, ces 5 joueurs, qui pourraient même être suivis de Milan Skriniar, viendraient changer la perception du Paris St-Germain. Le PSG veut passer de club assembleur de stars à une équipe composée de joueurs talentueux. Même si l’UEFA peut de nouveau se dresser sur le chemin de cette ambition avec ses règles du fair-play financier, Paris prévoit de faire des sacrifices pour se donner des chances d'atteindre ses objectifs.

En laissant partir Lionel Messi, Neymar et tous ses footballeurs prêtés, le PSG va fortement alléger sa masse salariale. Cela devrait lui permettre d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour réaliser les transferts des joueurs annoncés dans son viseur. L'été prochain, le FC Barcelone pourrait bien obtenir les retours de Lionel Messi et Neymar, dont le contrat avec le Paris SG prend fin en juin 2025.

L’Equipe, croit pour sa part à un fort possible départ des deux coéquipiers de Kylian Mbappé. Ces départs permettraient l’arrivée de ces 5 joueurs talentueux avec une forte envie de gagner de grands titres.