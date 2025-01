Mercato PSG : Le RC Lens fixe son tarif pour Abdukodir Khusanov

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Abdukodir Khusanov dispose d’un bon de sortie pour quitter le RC Lens cet hiver. Le club nordiste a même déjà fixé son tarif pour le défenseur central ouzbek.

Mercato PSG : Le RC Lens annonce le départ de Abdukodir Khusanov

Dimanche, en marge de la défaite 1-0 du RC Lens face à Toulouse FC (0-1), dimanche en Ligue 1, Pierre Dréossi a fait un point sur le mercato de son équipe et confirmé le départ d’Abdukodir Khusanov en janvier.

« Brice Samba partira peut-être. Khusanov partira. Kodir, s’il doit partir et que les offres sont intéressantes, c’est surtout pour essayer de retrouver un équilibre économique. On en a beaucoup parlé, mais c’est aussi l’équilibre de l’équipe et l’équilibre sportif. J’espère avec sa vente qu’on va revenir à un niveau qui correspond plus à celui du RC Lens, mais sans ambitions moins importantes », a confié Pierre Dréossi, le directeur général des Sang et Or, au micro de DAZN. Et vu la qualité des prétendants de l’international Ouzbékistan, le RC Lens envisagerait bien de monter les enchères.

Lens espère 40M€ pour Khusanov, le Paris SG toujours intéressé ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Abdukodir Khusanov figure parmi les pistes du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal. Alors que le club nordiste s’est déclaré ouvert aux offres, Foot Mercato révèle ce lundi l’intérêt de plusieurs clubs de très haut niveau pour le protégé de Will Still. En effet, selon le journaliste Santi Aouna, le Real Madrid manifeste également un vif intérêt pour Abdukodir Khusanov. Des contacts ont déjà été établis.

Newcastle et Manchester City montrent un intérêt très concret, avec une réunion déjà tenue entre le père du joueur, Khikmatzhon Khoshimov, son agent et les dirigeants du club anglais. Au début du mercato, le RCL espérait entre 25 et 30 millions d’euros, mais viserait désormais au moins 40 millions d’euros, selon le portail sportif. De quoi effrayer le Paris Saint-Germain ? Affaire à suivre…