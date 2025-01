En clôture de la 16e journée de Ligue 1, le Havre AC a subi une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille (1-5). Après cette débâcle, l’entraîneur Didier Digard a exprimé sa colère envers ses joueurs, qui ont montré des signes de fébrilité sur le terrain.

Didier Digard critique l’attitude de ses joueurs

« On n’a pas montré un visage digne de la Ligue 1 », a déclaré Didier Digard en conférence de presse après la lourde défaite. Selon lui, ses joueurs n’ont fait preuve d’aucune combativité face à une équipe marseillaise pourtant prenable. « Du moins, pas au niveau de ce qu’on a vu chez nos concurrents ce week-end […] Pour perdre un combat, il faut au moins combattre. Là, dans les duels, c’était bien trop insuffisant. »

Dans son analyse, l’entraîneur havrais a également pointé du doigt l’état d’esprit de ses joueurs. « Même face à des adversaires puissants, nous n’avons pas montré l’état d’esprit attendu, surtout après le premier but. On sent qu’au moindre coup dur, notre mental flanche. L’enchaînement des défaites pèse dans la tête des joueurs. Pour certains, le niveau de la Ligue 1 semble trop élevé. Les remplaçants ont essayé, il y avait de l’envie, mais cela ne suffit pas. Il en faut davantage », a ajouté Didier Digard.

Havre AC : Didier Digard s’insurge contre ses joueurs après l’humiliation face à l’OM 3

Le Havre AC toujours en difficulté en Ligue 1

Suite à cette nouvelle défaite, le Havre AC reste en zone de relégation, occupant la 17e place, juste devant le Montpellier HSC. Face à la menace de la relégation, Didier Digard espère récupérer rapidement ses joueurs blessés pour renforcer son équipe. « Si nos blessés ne reviennent pas rapidement, nous serons en grande difficulté. Nous avons besoin de joueurs puissants comme Arouna (Sangante), Josué (Casimir) et Issa (Soumaré) pour nous aider à renforcer notre présence dans les duels », a-t-il précisé.

Pour son prochain match contre le RC Lens, le Havre AC devra impérativement se montrer plus dangereux afin de se relancer. Une victoire pourrait leur permettre de sortir de la zone de relégation. Cependant, le club devra affronter un adversaire redoutable, ce qui compliquera cette tâche.